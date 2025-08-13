PUBG dejará de funcionar en PS4 y Xbox One – fecha, detalles y qué pueden hacer los jugadores

Estamos en una era de transición en la que las consolas de la pasada generación se están quedando atrás. Hace poco reportamos que Genshin Impact dejará de tener soporte en PlayStation 4 y ahora le toca el turno a uno de los juegos como servicio más populares de su género. PUBG Battlegrounds dejará de funcionar en PS4 y Xbox One en una fecha cercana y a continuación pueden conocer todo sobre el final de esta era.

Mediante un comunicado publicado en el sitio web oficial del juego, los desarrolladores anunciaron que tomaron la decisión de retirarlo de las consolas de la anterior generación «para armonizarlo con las consolas de la generación actual». Agregaron que «muchos jugadores de consolas sufrieron fallos debidos a las limitaciones de la memoria del hardware» y al retirar el título de PlayStation 4 y Xbox One podrán «ofrecer un entorno de juego más estable y garantizar una experiencia más fluida».

¿En qué fecha dejará de funcionar PUBG en consolas PS4 y Xbox One?

El juego dejará de funcionar en esas consolas desde el jueves 13 de noviembre de 2025. Parece que no será retirado de las tiendas digitales antes de esa fecha.

Desde ese día, el juego solo estará disponible para consolas PS5 y Xbox Series X|S, además de en PC.

¿Qué pasará con los jugadores de esas consolas?

Los desarrolladores aseguran que los datos de las cuentas existentes y los objetos comprados en PS4 y Xbox One estarán a salvo. Los jugadores podrán recuperar todo simplemente iniciando sesión en el juego en PS5 o Xbox Series X|S con las mismas cuentas para continuar jugando con todo lo que tenían. No hay que realizar ningún proceso de transferencia.

Eso sí, necesitarán una consola PS5 (y descargar la versión de PS5 de PUBG gratis) o Xbox Series X|S. Eso no es barato.