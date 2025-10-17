Videojuegos

PUBG Mobile tiene una colaboración con Dying Light: The Beast que trae zombis al juego

¿Zombis? ¿En mi juego tipo battle royale? Debe ser octubre.

No podía faltar un evento que llene de zombis Livik y Erangel para celebrar la temporada de Halloween. En esta ocasión no serán «muertos vivientes genéricos» los que lleguen a PUBG Mobile sino que vienen directamente desde el reciente juego Dying Light: The Beast como parte de una inesperada colaboración.

Este evento ‘crossover’ empezó el pasado jueves 16 de octubre de 2025 y terminará el 4 de noviembre de 2025. A continuación pueden ver su avance cinematográfico.

Durante el evento, los jugadores encontraremos a los zombis de Dying Light: The Beast en las zonas de Castor Woods de los mapas Livik y Erangel. Hay tres tipos de muertos vivientes:

  • Los lentos pero numerosos Mordedores
  • Los veloces Virales
  • Los poderosos Cargadores

Si viajamos a Castor Woods y los eliminamos, podremos conseguir objetos únicos, como un bate de béisbol y una jeringa que nos da mayor movilidad, reducción y ataques especiales. Los zombis también se pueden encontrar en el modo Metro Royale, en el que la jeringa se convertirá en un objeto vendible al final de la partida.

La colaboración con Dying Light: The Beast también estará en el modo WOW de PUBG Mobile entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre de 2025 con un mapa oficial y herramientas para que los jugadores creen sus propias experiencias zombi.

