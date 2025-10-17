PUBG Mobile tiene una colaboración con Dying Light: The Beast que trae zombis al juego

No podía faltar un evento que llene de zombis Livik y Erangel para celebrar la temporada de Halloween. En esta ocasión no serán «muertos vivientes genéricos» los que lleguen a PUBG Mobile sino que vienen directamente desde el reciente juego Dying Light: The Beast como parte de una inesperada colaboración.

Este evento ‘crossover’ empezó el pasado jueves 16 de octubre de 2025 y terminará el 4 de noviembre de 2025. A continuación pueden ver su avance cinematográfico.

Durante el evento, los jugadores encontraremos a los zombis de Dying Light: The Beast en las zonas de Castor Woods de los mapas Livik y Erangel. Hay tres tipos de muertos vivientes:

Los lentos pero numerosos Mordedores

Los veloces Virales

Los poderosos Cargadores

Si viajamos a Castor Woods y los eliminamos, podremos conseguir objetos únicos, como un bate de béisbol y una jeringa que nos da mayor movilidad, reducción y ataques especiales. Los zombis también se pueden encontrar en el modo Metro Royale, en el que la jeringa se convertirá en un objeto vendible al final de la partida.

🧟‍♂️ ¿Listo para luchar contra los zombis? ¡Deseo cumplido!



La tan esperada experiencia de horror y supervivencia, Dying Light: The Beast, ¡está invadiendo los campos de batalla de PUBG MOBILE!#PUBGMOBILE#PUBGMxDyingLightTheBeast#DyingLightTheBeast pic.twitter.com/9GaEydLG2G — PUBG MOBILE Latam 💥 (@PUBGMOBILELATAM) October 15, 2025

La colaboración con Dying Light: The Beast también estará en el modo WOW de PUBG Mobile entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre de 2025 con un mapa oficial y herramientas para que los jugadores creen sus propias experiencias zombi.