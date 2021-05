Desde hoy, la versión 1.4 de PUBG Mobile puede descargarse de forma gratuita a través de la App Store y Google Play. Esta actualización no solo ha añadido una serie de cambios significativos para el ‘Battle Royale’, sino que supone el comienzo de una nueva colaboración. Esta traerá a nada más ni menos que a los titanes de Godzilla vs. Kong. De no haber leído nuestra reseña de la última cinta del MonsterVerse, recomendamos seguir este enlace.

En esta nota listaremos lo que deben saber del evento de Godzilla vs. Kong y las novedades implementadas por la versión 1.4 de PUBG Mobile, además de las que llegarán en el futuro.

¿De qué trata Ataque de Titanes?

A partir de hoy, los jugadores de PUBG Mobile podrán encontrar a Godzilla, Kong y Mechagodzilla mientras exploran los siguientes mapas: Erangel, Sanhok y Livik. Para ello, deben elegir el modo Ataque de Titanes al principio de cada partida. Al comenzar la batalla, estas criaturas se moverán aleatoriamente por el mapa. Aunque suelen ser pasivas, las aglomeraciones harán que se enfaden y se vuelvan hostiles. Además de los titanes, los mencionados mapas gozan de dos nuevos elementos: Apex Cybernetics y los Asentamientos de Monstruos. Ambos contienen suministros beneficiosos. Mientras que los del primero pueden ser saqueados una vez sean destruidos por un Titán, los jugadores tendrán que derrotar a los monstruos hostiles para conseguir los suministros de los Asentamientos.



Aunque son muy peligrosos, los titanes también absorben energía de forma pasiva y la liberan en forma de Cristales de Titán. Estos cristales proporcionan diferentes efectos especiales.

Para más detalles sobre las misiones y recompensas, recomendamos seguir este enlace.

¿Cuándo aparecerán Godzilla, Kong y Mechagodzilla en PUBG Mobile?

Cabe señalar que los titanes aparecerán en diferentes fechas y mapas. Mientras que Godzilla aparecerá desde hoy en el mapa Erangel, Kong hará presencia en Sanhok el 15 de mayo. Por último, Mechagodzilla invadirá Livik el 20 de mayo. También habrá varias sorpresas.

¿Para que sirven los Dispositivos de Transformación Cuántica (QTD)?

A partir del 9 de junio, la versión 1.4 de PUBG Mobile recibirá una serie de extraños laboratorios en el mapa de Erangel. Cada uno de estos tendrá un misterioso Dispositivo de Transformación Cuántica (QTD). Los jugadores que interactúen con este dispositivo se transformarán en un insecto miniatura. En este estado, los jugadores sólo podrán luchar contra otros jugadores insecto con armamento especial y no podrán ser asesinados por armas normales. Solo podrán ser asesinados por los sartenes de cocina. Los jugadores en miniatura también podrán aprovechar los agujeros de gusano para viajar a lo largo de Erange.

¿Qué más llegará con la versión 1.4 de PUBG Mobile?

Además de Ataque de Titanes, los jugadores de PUBG Mobile podrán disfrutar de lo siguiente:

Hangar – Un nuevo mapa ambientado en el hangar de una gigantesca nave desconocida. Estará disponible partir del 1 de junio . Será compatible con los tres modos de juego: Team Deathmatch, Arena Training y Team Gun Game.

Un nuevo mapa ambientado en el hangar de una gigantesca nave desconocida. . Será compatible con los tres modos de juego: Team Deathmatch, Arena Training y Team Gun Game. Modo de Disparo: Sobre el Hombro (OTS) – Este nuevo modo ralentiza la velocidad de movimiento y aumenta la precisión de los disparos, lo que ofrece a los jugadores más opciones durante los tiroteos a larga distancia .

Este nuevo modo ralentiza la velocidad de movimiento y aumenta la precisión de los disparos, lo que ofrece a los jugadores más opciones durante los tiroteos a larga distancia CoupeRB – Un coche deportivo de dos plazas con una velocidad máxima de más de 150km/h. Ya está disponible en Erangel, Miramar, Sanhok y Livik.

PUBG Mobile está disponible para dispositivos Android y iOS.

Fuente: comunicado de prensa de Krafton