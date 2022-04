Los Impostores están por todas partes. No solo los encontramos al jugar Among Us y en forma de peluches mal hechos en todos los centros comerciales del mundo, sino el evento de la genial colaboración con New State Mobile, el ‘spin-off’ de PUBG.

¿Hasta cuándo está disponible esta colaboración?

Desde el pasado 21 de abril y hasta las 8:00 p.m. (hora de Colombia) del miércoles 18 de mayo de 2022 podemos participar de un minijuego temático, adquirir un conjunto de nuevos objetos dentro del juego, y encontrar algunas sorpresas en el mapa Troi al jugar New State Mobile.

¿En qué consiste el evento de Among Us en PUBG: New State Mobile?

Antes que nada, den una mirada a este tráiler que revela el excelente diseño del nuevo conjunto para este juego. ¡Queremos atuendos así en otros títulos!

Durante el evento podremos buscar los accesorios de la colaboración de Among Us con New State que hay repartidos por toda la isla inicial de Troi, Chester y Anchorville. También estará disponible una caja especial con objetos como un diseño de arma legendario que se puede subir de nivel para el M416.

Además, como recompensa de este evento de New State Mobile, recibiremos 3 boletos de caja de Among Us gratis en el buzón.

Minijuego antes de cada partida

En la isla inicial de Troi, antes de que empiece la partida también habrá un minijuego que sigue la mecánica fundamental de Among Us. Un miembro del escuadrón será elegido al azar como el impostor y los demás miembros tendrán que evitar que los mate. El impostor puede usar armas para eliminar a los miembros del escuadrón. Simple, pero divertido.

Esperamos que disfruten mucho esta curiosa colaboración.

Recuerden que aquí pueden encontrar guías de las tareas de todos los mapas de Among Us.

Fuente: Krafton