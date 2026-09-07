PUBG x Jujutsu Kaisen: fecha de inicio y todo lo que sabemos de la colaboración

El videojuego battle royale de Krafton, PUBG: Battlegrounds, recibirá oficialmente una colaboración con el universo del manga anime Jujutsu Kaisen de Gege Akutami. Esta colaboración integrará a PUBG: Battlegrounds elementos temáticos, incluyendo modificaciones en los mapas, aspectos de armas progresivos, trajes de personajes, un pase especial y eventos con recompensas exclusivas para los jugadores.

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¿Qué sabemos sobre la colaboración entre PUBG y Jujutsu Kasien?

En las islas de inicio de todos los mapas se colocarán cajas temáticas que, al recibir 20 impactos con orbes misteriosos, liberan una estatua de Satoru Gojo que activa el efecto «Vacío Inconmensurable (Muryō Kūsho)» por 15 segundos. El avión y las cajas de suministros de PUBG también lucen diseños alusivos a Jujutsu Kaisen. Por otro lado, en Erangel, algunos almacenes cuentan con zonas de fotos, figuras de tamaño real y máquinas expendedoras de curación, mientras que las vallas publicitarias muestran imágenes de la serie.

Skins de armas con temática de Jujutsu Kaisen que llegarán a PUBG: Battlegrounds

La colaboración presenta armas con niveles de mejora:

Ryomen Sukuna – Beryl M762: Disponible en Cajas de Contrabando hasta el nivel 10, donde desbloquea efectos de eliminación.

Disponible en Cajas de Contrabando hasta el nivel 10, donde desbloquea efectos de eliminación. Satoru Gojo – M24: Hasta nivel 10, obtenible mediante Special Crafting por 2,000 Fichas.

Hasta nivel 10, obtenible mediante Special Crafting por 2,000 Fichas. Megumi Fushiguro – VSS: Hasta nivel 6, canjeable por 2,000 Fichas en el Taller.

Hasta nivel 6, canjeable por 2,000 Fichas en el Taller. Suguru Geto – Pan: Alcanza el nivel 3 mediante los paquetes Step Up de la tienda.

Pase de crafteo y Taller

El Crafter Pass: Jujutsu Kaisen permite subir hasta el nivel 70 completando misiones diarias y semanales para obtener fichas y boletos. En la sección Special Crafting del Taller, las Fichas Jujutsu Kaisen acumuladas permiten fabricar conjuntos de personajes como Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki y Satoru Gojo (1,500 Fichas cada uno), además de amuletos y paracaídas.

Nombre del Objeto Fichas Requeridas Megumi Fushiguro – VSS 2,000 Satoru Gojo – M24 2,000 Conjunto de Yuji Itadori 1,500 Conjunto de Megumi Fushiguro 1,500 Conjunto de Nobara Kugisaki 1,500 Conjunto de Satoru Gojo 1,500 Set de Amuletos Jujutsu Kaisen 1,000 Yuji Itadori – SLR 500 Megumi Fushiguro – Vector 500 Satoru Gojo – M416 500 Paracaídas Jujutsu Kaisen 250 Boleto de Carga Jujutsu Kaisen 200 Créditos (x6,000) 200 Ficha de Artesano (x100) 750 Llave (x3) 180 Llave (x1) 60 Fragmento de Llave 20

El Desmontaje Especial (Special Disassembly) te permite desarmar los Imprints (impresiones) sobrantes o duplicados que obtengas de las Cargas de Jujutsu Kaisen en el Taller para recuperar Fichas de Jujutsu Kaisen (Jujutsu Kaisen Tokens). Puedes acceder a esta función desde la pestaña Taller > Creación Regular > Crear, seleccionando la opción de Desmontaje Especial al hacer clic en el botón de Desmontar.

Nombre del Imprint Fichas Obtenibles Megumi Fushiguro – VSS 500 Satoru Gojo – M24 500 Conjunto de Yuji Itadori 375 Conjunto de Megumi Fushiguro 375 Conjunto de Nobara Kugisaki 375 Conjunto de Satoru Gojo 375 Set de Amuletos Jujutsu Kaisen 100 Conjunto de Ryomen Sukuna 50 Yuji Itadori – SLR 50 Megumi Fushiguro – Vector 50 Satoru Gojo – M416 50 Paracaídas Jujutsu Kaisen 25

Fechas del evento

Las ventas y eventos inician tras el mantenimiento del servidor el 10 de septiembre en PC (finalizando el 14 de octubre) y el 17 de septiembre en consolas (finalizando el 22 de octubre). El apartado de Special Crafting permanecerá disponible hasta el 19 de octubre en PC y el 27 de octubre en consolas.

Fuente: página oficial de PUBG: Battlegrounds