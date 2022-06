El desarrollador de juegos de terror independientes Puppet Combo tuvo su propio ‘Direct’

Si están familiarizados con la escena de los juegos de terror independientes, seguramente conocen a Puppet Combo, un desarrollador muy conocido por títulos inspirados tanto en la estética del primer PlayStation como en el cine de terror de bajo presupuesto de la era del VHS. Nosotros hemos hablado de algunos de sus títulos como Murder House, Nun Massacre y es hora de mostrarles más gracias a la curiosa presentación Puppet Combo Direct.

En la noche del 23 de junio pudimos ver una presentación en la que este desarrollador y otros similares presentaron los títulos que lanzarán en los próximos meses. Pueden ver el ‘show’ completo a continuación.

Ahora veamos los juegos y noticias más interesantes del ‘Puppet Combo Direct’:

Stay out of the House

En este juego, inspirado en películas como La masacre de Texas y Las colinas tienen ojos, controlamos a una mujer atrapada en la casa de un ‘slasher’ conocido como el carnicero, donde tiene que mantenerse escondida no solo del asesino, sino de su familia. Además de ser un juego de sigilo, tendrá elementos de ‘immersive sim’.

Stay out of the House estará disponible en Steam en julio de 2022.

Night at the Gates of Hell

Este juego de Jordan King, responsable de Bloodwash, es un juego de supervivencia y disparos en una ciudad invadida por zombis. Su estilo neón, ‘gore’, banda sonora y hasta su título recuerdan fuertemente a las películas de maestros del terror italiano como Lucio Fulci.

Night at the Gates of Hell llegará en el tercer trimestre de 2022.

Power Drill Massacre

Tras varios años en ‘acceso anticipado’ en Itch.io, uno de los primeros juegos de Puppet Combo, Power Drill Massacre, finalmente tendrá su lanzamiento completo con nuevos escenarios, personajes, estilos de cámara y más.

Podremos jugar la versión definitiva de este título el cuarto trimestre de 2022.

Deadly Night

No conocemos mucho de este nuevo juego de Cubite Games, desarrolladores de Night Guard y La Compana, pero en el avance pudimos ver escenas muy violentas y al aterrador asesino de turno.

Llegará a Steam en agosto de 2022.

Bloodwash

Este juego llegó a PC el año pasado y nos pone en control de una mujer embarazada que entra a una lavandería a altas horas de la noche, solo para encontrar a un temible asesino. Pronto podremos jugarlo a consolas.

Bloodwash llegará a consolas el tercer trimestre de 2022.

Esperamos que estos bizarros juegos independientes de terror presentados en el Puppet Combo Direct les hayan llamado la atención.

Fuente: canal oficial de Puppet Combo en YouTube