Puyo Puyo: de un adorable puzle a un deporte electrónico

Los juegos de rompecabezas —o puzles— siempre se han considerado una alternativa para entrenar la mente y mejorar los tiempos de reacción de una persona. Juegos como Tetris tenían el concepto de competición como ver quién era el mejor mostrando su más alto puntaje. Sin embargo, Kazunari Yonemitsu, un empleado de la desarrolladora de juegos Complile, quería darle un sentido mucho más agresivo al modo competitivo en los puzles. Usando personajes de uno de los más populares juegos de la compañía, Madou Monogatari, Yonemitsu creó un tierno pero intenso título llamado Puyo Puyo en 1991.

Yonemitsu se inspiró en el estilo competitivo de Street Fighter II para darle un giro a lo que se conocía en los puzles de la época. En vez de luchar por puntaje, los jugadores hacían sus movimientos para obstaculizar a su contrincante. Ejecutando cadenas sucesivas en el tablero, los competidores podrían enviarle “basura” a su rival, hasta el punto que no tuviera espacio para despejar y así, perder la partida.

Gracias a la popularidad de Puyo Puyo, en su país de origen, Japón, el juego es considerado uno de los más prominentes eventos competitivos electrónicos, hasta considerarse como uno de los esports nacionales hasta el día de hoy. A nivel mundial, se han vendido más de 27 millones de copias alrededor del planeta, gracias al impulso que tuvo el título cuando debutó en los centros de juego y tras la adquisición de Sega.

Estos son los títulos que han hecho tan famosa esta franquicia con miles y miles de seguidores en el mundo entero.

Puyo Puyo – 1992/MSX, Arcade

El comienzo de Puyo Puyo no tuvo origen en una de las consolas más populares de la época. La primera versión fue creada por Compile para el sistema únicamente distribuido en Japón, MSX. La historia está centrada en uno de los personajes principales de Madou Monogatari, Arle Nadja, una hechicera que se pasa la vida frustrando los planes del Príncipe Oscuro para conquistar el mundo.

Un año después, Compile se unió con Sega para crear una versión de Puyo Puyo para arcade, convirtiéndose en uno de los títulos más famosos de los centros de juego en el país nipón. Incluso, además de las múltiples versiones lanzadas en otros sistemas, el juego tuvo notable un ‘port’ para su más feroz competidor en la guerra de los 16-bit, Super Famicom.

Con el temor que el juego no fuera bien recibido en Occidente, Sega intercambió los personajes de Puyo Puyo para poner a los robots secuaces del archirrival de Sonic y venderlo por fuera de Japón como Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine. A su vez, Compile logró un acuerdo con HAL Laboratory y usó a personajes de Kirby para lanzar la versión de Super Puyo Puyo como Kirby’s Avalanche. Curiosamente, este juego no tiene versión japonesa.

Puyo Puyo 2 – 1994/Arcade

Después del inesperado éxito del primer juego, Compile agregó un formato mucho más agresivo para Puyo Puyo 2. Ahora los jugadores podían contrarrestar las cadenas que les enviaban sus oponentes y devolver la basura enviada a sus tableros si su cadena era superior.

Esto estableció al título como el juego definitivo de la franquicia y el que más ha sido adaptado para sistemas caseros, portátiles, computadores y similares. En su versión de ‘arcade’, el juego era el segundo más jugado en todo Japón, siendo solo superado por su principal inspiración, Street Fighter II.

Internacionalmente, solo la versión para Neo Geo Pocket Color titulada Puyo Pop, fue lanzada fuera de Japón y sería el primer juego en lanzarse en Occidente sin reemplazar a los personajes.

Puyo Puyo Sun – 1996/Arcade

Tercer juego de la franquicia y el primer título en ser oficialmente lanzado para PC. Con temática de playa y vacaciones, los personajes aparecen en su mayoría en traje de baño. La jugabilidad permanece casi igual a la de Puyo Puyo 2, salvo por una nueva característica, la cual requiere que el jugador libre totalmente su tablero para invocar al legendario Sun Puyo.

Puyo Puyo~n – 1999/Dreamcast

Este sería el último juego en modo puzzle que crearía Compile. Con una historia mucho más seria y reminiscente de los Madou Monogatari, este título introduciría nuevas reglas al campo de juego como una barra de poder, que cuando se llena, permite al jugador ejecutar una especial. El arte del juego también fue rediseñado para verse más maduro.

Puyo Pop – 2001/Game Boy Advance

El primer juego desarrollado por Sonic Team, luego de la adquisición de la franquicia por parte de Sega. Este sería también el último juego en usar los personajes de Madou Monogatari e introduciría el modo para cuatro jugadores como un estándar que se usa hasta el día de hoy.

Puyo Pop Fever – 2003/GameCube, Nintendo DS

Esta versión se considera como un reinicio de la serie, después de la inminente quiebra de Compile. Además de la jugabilidad clásica, este título introduce el modo Fever, en el cual los jugadores deberán generar una reacción en cadena gigantesca encontrando el punto clave que la inicia. La historia se centra en una escuela y es protagonizada por dos nuevos personajes: Amitie y Raffine.

Su secuela, Puyo Puyo Fever 2, introduce muchas más tramas en la historia y un nuevo personaje principal. Sin embargo, el juego nunca salió de Japón.

15th Anniversary – 2006/Nintendo DS, PlayStation 2, PSP, Wii

Para celebrar los 15 años de la franquicia, Sega reunió los modos de juego de las anteriores entregas y las integró a las mecánicas modernas del juego. Además reintrodujo a los personajes de Madou Monogatari, al adquirir los activos de Compile. Es el primer juego de la serie lanzado para Nintendo Wii. Al igual que con otras entregas, este juego solo fue distribuido en el país nipón.

Para la edición 20th Anniversary, Sega desbloqueó los modos ocultos dejándolos por defecto y agregó ocho más.

Puyo Puyo 7 – 2009/Wii, Nintendo DS, PSP

El séptimo juego de la saga principal como su nombre lo indica. La característica principal de este juego es la de transformar el tablero en una cuadrícula más grande o pequeña, dependiendo del tamaño representado por el personaje.

Puyo Puyo Tetris – 2014/Nintendo 3DS, PS Vita, Wii U, PS3, PS4, Xbox One, PC, Switch

Un ‘crossover’ nunca antes visto entre las franquicias de Puyo Puyo y Tetris. Los jugadores pueden competir con el juego de su preferencia y enfrentarse a otros oponentes, incluso si han elegido el otro estilo de juego. La historia incluye a personajes de las entregas anteriores e introduce a otros nuevos, diseñados con base en las figuras de Tetris (Tetrominos).

Puyo Puyo Champions – 2019/Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC

Diseñado como un juego enfocado en el ámbito competitivo, es el primer título en toda la franquicia en no tener un modo historia. Los modos de juego están divididos entre los dos mejores juegos de la franquicia: Puyo Puyo 2 y Fever. Cada uno de los personajes tiene su propio patrón de IA y Fever Drop.