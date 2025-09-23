Videojuegos

Puzzle Quest: Immortal Edition, el clásico de puzles y RPG vuelve a encender su llama

Más que simples dulces.

505 Games y la desarrolladora Infinity Plus Two lanzan Puzzle Quest: Immortal Edition, la edición definitiva del clásico juego de puzles de tres en raya. El juego llega para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch y PC a través de Steam, Epic Games Store y GOG. Puzzle Quest: Immortal Edition es el Puzzle Quest definitivo, perfeccionado para una nueva era y con todo el contenido recopilado de casi 20 años de historia. Disfruta de los Puzzle Quest originales en un solo lugar: Challenge of the Warlords, Revenge of the Plague Lord y The Legend Returns.

Puzzle Quest: Immortal Edition combina el clásico juego de puzles de tres en raya (Tetris Attack, Panel de Pon) con un RPG de alto nivel. Junta tres o más gemas del mismo color para obtener maná, que podrás usar para lanzar hechizos, enfrentarte a oponentes, recolectar objetos o recompensas y avanzar en las misiones.

  • Crea un héroe que adquiere habilidades y hechizos.
  • Combate tres en tres con oponentes variados que requieren estrategias diferentes.
  • Completa misiones y misiones secundarias.
  • Conoce compañeros que te ayudarán.
  • Aprende hechizos y recolecta objetos.
  • Construye tu ciudadela: añade edificios que te otorguen poderes especiales.
  • Captura criaturas, úsalas como monturas y entrénalas.
  • Captura monstruos y juega al minijuego de investigación para aprender sus hechizos.
  • Descubre runas ocultas y crea objetos mágicos en la forja de tu ciudadela.
  • Asedia ciudades alrededor de Etheria para expandir tu dominio.
