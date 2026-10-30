Qliphah in Providence’s Shadow – Reseña (PS5)

La complejidad a la que pueden llegar las mecánicas de los videojuegos es una de las cosas que más me fascina de ellos. Un sistema de combate o la sinergia entre habilidades pueden llegar a ser tan complejas que un análisis explicando cómo funcionan pueden llegar a requerir el uso de hojas de cálculo. Qliphah in Providence’s Shadow es uno de esos juegos. Este título de Arc System Works tiene uno de los sistemas de batalla más intrincados y fascinantes que he encontrado en un JRPG… pero tristemente es lo único que tiene para ofrecer.

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La historia se desarrolla en Tokio en el año 2030. Una catástrofe ocurrida en Shibuya creó anomalías capaces de alterar la realidad y dio pie a la creación de una droga capaz de «cumplir deseos», pero también de convertir a las personas que la consumen en monstruos. Rena Hizuki es una oficial de una unidad especial de la policía con poderes especiales capaz de enfrentar estas anomalías. Un día descubre a un joven llamado Soma Hoshigami que también adquirió habilidades especiales debido a un encuentro con una aberración y juntos comienzan a investigar los extraños fenómenos que están ocurriendo para ponerles fin.

Los enfrentamientos en Qliphah in Providence’s Shadow son una curiosa combinación de combates por turnos con acción en tiempo real, lo que da como resultado un sistema que sus mismos desarrolladores definen como «Combates en línea de tiempo». Cada botón está asociado a un ataque o movimientos y al presionarlo se ejecuta inmediatamente, pero futuros ataques se van «poniendo en fila» para ejecutarse en orden. El enemigo hace lo mismo y nuestro principal objetivo es que uno de nuestros ataques de cierto tipo se ejecute al mismo tiempo que uno del enemigo del mismo tipo para realizar una contra, lo que causa daño masivo y abre espacio para realizar combos.

Pero no todos los ataques son iguales. El ‘área de efecto’ en la línea de tiempo de cada uno de ellos es diferente por lo que la efectividad en batalla depende de conocer muy bien nuestros movimientos y ponerlos en la lista en el momento adecuado. También debemos estar pendientes de evadir o bloquear los ataques que no se pueden contrarrestar, el medidor de Psique que afecta el tipo de ataques que pueden hacer los enemigos, el multiplicador de daño y más elementos que afectan el ritmo de los enfrentamientos. Afortunadamente podemos «pausar» y ralentizar el combate y en algunas circunstancias se pueden resetear los combos para cambiarlos por los movimientos apropiados para cada momento.

A eso hay que sumar los ataque secundarios que potencian, debilitan y curan, las habilidades pasivas que afectan todo lo que hagamos en batalla y los efectos extraños que puedan causar los enemigos. Honestamente, es un sistema abrumador e inicialmente puede parecer que necesitamos un curso universitario para entenderlo todo. Pero si perseveramos y tratamos de aprenderlo descubrimos que está muy bien equilibrado y es muy satisfactorio. Da pie a combates emocionantes y a la creación de ‘builds’ interesantes. El potencial que tiene es altísimo.

Pero Qliphah in Providence’s Shadow es básicamente SOLO ese sistema de combate. No hay prácticamente nada a su alrededor. Cuando no estamos luchando contra los enemigos, estamos mirando un aburrido mapa en el que seleccionamos a donde ir, leemos notas de ‘lore’ y desbloqueamos habilidades. Una vez elegimos nuestra objetivo no mejora la cosa porque toda la parte narrativa y de «exploración» está basada en imágenes estáticas que se repiten una y otra vez. La ilustración de la entrada a la universidad es la misma de la entrada a la estación de policía y la «foto» de un club nocturno se usa hasta para un local de tatuajes. Vamos a ver la escena de los dos protagonistas montando en auto una y otra vez durante todo el juego.

No ayuda mucho que estas ilustraciones tengan un estilo aburrido y genérico. Rena y Soma —los dos protagonistas— tienen diseños más llamativos y hay algunas ilustraciones del diseñador japonés Rolua que son espectaculares, pero son prácticamente los únicos humanos que vemos en pantalla. La cantidad de personajes que tienen retratos se cuentan con los dedos de una mano.

Se nota que los diseñadores del juego estaban al tanto de lo monótono que podía ser el juego por fuera de los combates y trataron de insertar mecánicas que hicieran el mapa algo más interesante. Hay cambio de día a noche, un sistema de «corrupción» que puede hacer que ciertas áreas se vuelvan inaccesibles si no eliminamos enemigos opcionales y un conteo regresivo a un «colapso de la realidad» que puede ocurrir si nos tomamos mucho tiempo realizando actividades secundarias. Se aprecia el intento, pero a pesar de ellos el juego se siente vacío.

La historia y los personajes tampoco son un gran motivador. Rena y Soma caen en los típicos arquetipos de «guerrera fría» y «joven torpe» a los que el público de los manga y anime están tan acostumbrados. La trama es una colección de nombres propios sin mucho sentido sobre «anomalías» y «transformaciones» que de cierta forma tratan de capturar el estilo de los OVAs de terror de los años 80 sin mucho éxito. Su desarrollo es lento, predecible y al final anticlimático. Celebra el rol de la policía y condena a la juventud, las drogas y las culturas alternativas como parte del problema.

Por si fuera poco, la traducción al español es terrible. Las partes más técnicas de los tutoriales son difíciles de entender y a veces obvian palabras completas. Si entienden inglés —o mejor aún, japonés— les recomiendo que lo jueguen en esos idiomas… si es que deciden jugarlo.

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Es claro que este era un proyecto con muy poco presupuesto en el que se cortó casi todo lo que no fuera combate, pero ni siquiera este tiene mucho que destacar por fuera de las mecánicas. Los enemigos tienen los clásicos diseños de «monstruos grotescos» que se han popularizado tanto en los juegos de terror de bajo presupuesto. Los escenarios se repiten una y otra vez y usan un estilo de sombreado objetivamente feo. La música no es mala y la canción de inicio tiene su gracia, pero no es memorable.

Disfrutar Qliphah in Providence’s Shadow depende solamente de que tanto se pueda disfrutar su sistema de combate y debido a la enorme complejidad de este, no creo que sean muchos quienes le encuentren suficiente gracia como para tolerar todos los problemas que tiene. Más que un juego parece un «experimento», un producto solamente hecho para poner a prueba algunas ideas mecánicas en el que se recortó todo lo que no fuera considerado absolutamente necesario.

Reseña hecha con una copia digital de Qliphah in Providence’s Shadow para PlayStation 5 provista por Arc System Works. Este juego también está disponible para Nintendo Switch y para PC mediante Steam y Epic Games Store.