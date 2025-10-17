Quantic Dream anunció el juego competitivo Spellcasters Chronicles, pero la comunidad duda que haya espacio para otro juego de este tipo

El estudio Quantic Dream lleva mucho tiempo en silencio. Aunque se han dedicado a publicar títulos como Lysfanga: The Time Shift Warrior y Dustborn, no han desarrollado un nuevo juego desde que sacaron Detroit: Become Human en 2018 y el anunciado Star Wars: Eclipse podría demorarse muchos años más, si es que llega a salir. Resulta que durante este tiempo han estado trabajando en un título multijugador competitivo 3 contra 3 llamado Spellcasters Chronicles y finalmente lo revelaron, pero la noticia no está siendo recibida con la mejor gracia.

Pueden ver el tráiler de revelación a continuación. Este revela algunos de los poderosos hechiceros que podremos controlar en el juego y las invocaciones que podemos realizar en el campo de batalla para enfrentar a los rivales. Aunque lo describen como un juego de «acción estratégica» debido al sistema de creación de mazos en el que podemos usar cartas para personalizar el estilo de juego, podemos decir que nos recuerda mucho a MOBA en tercera persona como SMITE.

Aunque Spellcasters Chronicles luce bastante bien, tiene diseños atractivos y el sistema de mazos parece divertido, su anuncio ha encontrado mucho rechazo en línea. El mercado de los títulos multijugador competitivos parece saturado y son muy pocos los que logran encontrar algo de éxito compitiendo contra juegos establecidos como Overwatch, Valorant, League of Legends, Fortnite, Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Honor of Kings y otros pocos. La mayoría de juegos competitivos que han salido en la última década han terminado desapareciendo.

Esto ha llevado a que abunden los mensajes que dicen que «este juego nacerá muerto» y que «no aprendieron la lección de Concord«. Aunque estos pueden hacer pueden hacer pensar que no hay esperanza para este juego, algunos de estos títulos ha logrado hacerse un espacio entre los grandes (como Marvel Rivals) o crear una comunidad pequeña pero dedicada que lo mantiene con vida. Todo depende de la calidad que demuestre en sus pruebas beta, de que logre buenos comentarios boca a boca, que no abuse de las microtransacciones y de que tenga mucha, mucha suerte.

Spellcasters Chronicles será un juego ‘free-to-play’ para PC y aunque aún no tiene fecha definida de lanzamiento, sabemos que tendrá una prueba beta cerrada a finales de 2025. Si están interesados en probarla, pueden solicitar acceso desde la página del juego en Steam.

De momento no hay noticias sobre su posible llegada a consolas.