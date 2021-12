Uno de los momentos más agridulces de los pasados The Game Awards fue la revelación de un nuevo juego basados en una de las franquicias más populares del mundo. El tráiler de Star Wars Eclipse lucía espectacular a pesar de no mostrar jugabilidad, pero la emoción dio paso a la decepción cuando nos enteramos que estaba siendo desarrollado por Quantic Dream. Este estudio francés —responsable de juegos como Heavy Rain y Detroit: Become Human— ha sido acusado de alentar una cultura tóxica, sexista y homofóbica dentro de sus oficinas. Esto los ha llevado a enfrentar varias demandas legales.

Pero la mala imagen y los dramas judiciales no son las únicas complicaciones para este título. Según una filtración, Quantic Dream tiene grandes problemas en el desarrollo de Star Wars: Eclipse. Para comenzar, el motor que usa el estudio —creado principalmente para escenarios confinados— no está optimizado para manejar grandes cantidades de personajes al mismo tiempo. También dicen que la falta de experiencia con sistemas multijugador los ha afectado a la hora de crear esta parte del juego.

A causa de esto y los problemas que han tenido para atraer talento debido a las acusaciones en su contra, el desarrollo de Star Wars Eclipse en Quantic Dream ha avanzado muy lentamente. Aunque ya llevan un año y medio trabajando en el título, todavía no tienen una versión jugable.

La fuente de esta filtración es el conocido informante Tom Anderson. Él reveló la existencia de este título meses antes de su presentación oficial. También ha compartido anticipadamente mucha información relacionada con franquicias como Battlefield y Call of Duty.

Mientras tanto, algunos grupos de fanáticos de Star Wars continúan la campaña #BlackoutStarWarsEclipse. Mediante esta buscan dar a conocer las acusaciones hechas contra Quantic Dream y animar a los jugadores a ignorar el juego cuando salga a la venta.

Via: PlayStation Lifestyle

Fuente: Tom Anderson