Quarter Up presenta la historia de Invincible VS con un espectacular tráiler cinematográfico

Los lectores de cómics y los entusiastas de los juegos de pelea están familiarizados con los conceptos de multiversos y realidades alternativas. Bajo este contexto, Skybound Games y Quarter Up han presentado oficialmente el tráiler de historia de Invincible VS, el nuevo juego de pelea 3v3 que promete expandir el universo de la obra de Robert Kirkman con una historia original.

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¿Cómo es la historia de Invincible VS?

Invincible VS contará con una historia original independiente de los eventos principales del cómic y la serie de televisión. Esta historia sitúa a los jugadores en plena invasión Viltrumita a la Tierra, en un escenario donde Omni-Man no experimentó su cambio de opinión. Además, los héroes se encuentran atrapados en una locación inédita junto a un personaje original del juego llamado Ella Mental, de quien aún se desconocen sus motivos y planes exactos.

El avance deja claro que la producción no escatimará en violencia ni en lenguaje fuerte.

Adicionalmente, el tráiler nos da un vistazo a un gran número de peleas que tendrán sus respectivas escenas cinematográficas en el modo historia del juego. Finalmente, se ha revelado el reparto de voces. Si bien J.K. Simmons retoma su papel como Omni-Man, existen cambios notables en el elenco. Por ejemplo, Alex Le reemplazará a Steven Yeun en la voz de Invincible. Le es reconocido previamente por ser el actor de voz que da vida a Luke en Street Fighter 6.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Invincible VS?

Durante el 2026 llegarán cuatro personajes adicionales como parte del primer pase de temporada de Invincible Vs.

Invincible VS, el juego de pelea por equipos (tag-team), está programado llegar 30 de abril de 2026 y estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. El tráiler de Ella Mental también sirvió para confirmar el tamaño exacto del roster inicial del juego: 18 personajes en total. Los luchadores confirmados hasta el momento incluyen a: Invincible, Atom Eve, Bulletproof, Thula, Rex Splode, Battle Beast, Omni-Man, Cecil, Monster Girl y Robot. Esto deja pendiente la revelación de los siete personajes restantes.

Fuente: Xbox