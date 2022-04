¿Qué contiene el primer paquete de expansión de Super Robot Wars 30?

Desde antes del lanzamiento de Super Robot Wars 30, Bandai Namco nos reveló el contenido de los DLC de pago 1 y 2. Ahora, la desarrolladora japonesa, ha revelado que contiene el primer paquete de expansión de Super Robot Wars 3. Este estará dividido en un grupo de actualizaciones gratuitas, que se complementarán con el paquete de expansión de SRW 30 que se podrá comprar a través de las tiendas en línea de las plataformas donde esté disponible el juego.

¿Cuándo sale y qué contiene la actualización gratuita de Super Robot Wars 30?

La actualización gratuita de Super Robot Wars 30 sale el 20 de abril. Esta nueva actualización contiene nuevas misiones, las cuales agregarán dos nuevas unidades jugables a SRW 30. Estas unidades jugables, que se unirán al RPG táctico con personajes y ‘mecha’ de ‘anime’ de Bandai Nanco, provienen de los juegos de la saga Original Generations de Super Robot Wars.

¿Qué unidades llegarán con la actualización gratuita a Super Robot Wars 30?

Ahora que ya conocemos cuando sale la actualización gratuita de Super Robot Wars 30 es momento de conocer a las unidades que llegarán junto a las misiones limitadas que se adherirán al juego.

Unidades que llegarán con la actualización gratuita de Super Robot Wars 30:

Grungust : primera aparición en SRW IV (1995) y su piloto es Irmgard Kazahara, conocido por su papel en la historia de Super Robot Wars OG.

: primera aparición en SRW IV (1995) y su piloto es Irmgard Kazahara, conocido por su papel en la historia de Super Robot Wars OG. Van Ein: es el ‘mecha’ principal del juego para celulares, que terminó sus servicios en marzo del 2021, Super Robot Wars X-Ω (2015) y sus pilotos son Asahi Inui y Schatte Südwesten.

Las misiones limitadas, que anteriormente eran exclusivas para los primeros compradores de SRW 30, desbloquean un total de dos unidades y siete partes. Las unidades son que desbloquean estas misiones son SRX y Cybaster y las partes son Spirit of the Blade, Spirit of the Shot y Spirit of Power.

¿Qué unidades llegarán con el primer pase de expansión DLC de Super Robot Wars 30?

Los usuarios que compren el primer paquete de expansión de Super Robot Wars 30 y se pregunten qué unidades o contenido traerá este DLC podrán acceder al contenido en dos grupos. El primer grupo, el cual se habilita con la compra del primer paquete de expansión de SRW 30 desbloquea tres partes y dos programas de habilidades. El resto del primer paquete de expansión de Super Robot Wars 30 se implementará el 20 de abril de 2022. Adicionalmente, el paquete de expansión agrega un nivel de dificultad extremo llamado «Super Expert Mode Plus». Al jugar el título en este nivel de dificultad permite que se desbloqueen 10 Power Parts nuevos y «muy potentes» que se pueden transferir a otros modos y partidas.

Por último se incluye un nuevo conjunto de misiones, entre las que se destaca una misión de área de cadena basada en la historia que profundiza en el pasado de los protagonistas de SRW 30 Edge y Az Sainklaus.

Las misiones añaden nuevos ataques para las unidades Huckebein 30 y SRX.

Unidades que llegarán con el primer pase de expansión de SRW 30:

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Del ‘anime’ Armored Trooper Votoms las unidades que llegan con el pase de expansión son Scopedog y Scopedog TC LRS.

De la serie Dancouga: Super Beast Machine God se unirá a SRW 30 el ‘mecha’ Ultimate Dancouga.

El ‘mecha’ Red 5+ del ‘anime’ Majestic Prince: Genetic Awakening llegará con este DLC.

De la obra de Go Nagai Getter Robo Devolution: The Last 3 Minutes of the Universe se unirán el Getter 1, 2 y 3.

Del ‘anime’ Shinkalion llegan los ‘mecha’ Shinkalion E5 Hayabusa Mk. II y Shinkalion E5 Mk. II Over Cross ALFA-X.

Del videojuego Super Robot Wars OG llega el ‘mecha’ Dygenguar.

¿Cuál es el ‘mecha’ qué más esperan de este primer paquete de expansión de Super Robot Wars 30? dejen su respuesta en los comentarios.

Fuente: canal oficial de Bandai Namco en YouTube.