Desde la revelación oficial de Just Dance 2022 en E3 2021, Ubisoft ha estado compartiendo previas de las canciones que estarán en el juego. Ahora, faltando pocas horas para el lanzamiento internacional de Just Dance 2022, finalmente tenemos la lista completa de canciones que llegarán con el juego base. Por el momento no se han anunciado planes de DLC.

¿Qué canciones habrá en Just Dance 2022?

Esta es la lista de canciones que podrán encontrarse en Just Dance 2022:

À la Folie, de Julien Granel & Lena Situations

Baianá, de Bakermat

Believer, de Imagine Dragons

Black Mamba, de Aespa

BOOMBAYAH, de Blackpink

Boss Witch, de Skarlett Klaw

Break My Heart, de Dua Lipa

Build a Bitch, de Bella Poarch

Buttons, de The Pussycat Dolls ft. Snoop Dogg

Chacarron, de El Chombo

Chandelier, de Sia

China, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin

Don’t Go Yet, de Camila Cabello

Flash Pose, de Pabllo Vittar ft. Charli XCX

Freed from Desire, de Gala

Funk, de Meghan Trainor

GIRL LIKE ME, de Black Eyed Peas & Shakira

Good 4 u, de Olivia Rodrigo

Happier Than Ever, de Billie Eilish

Human, de Sevdaliza

I’m Outta Love, de Anastacia

Jerusalema, de Master KG ft. Nomcebo Zikode

Jopping, de SuperM

Judas, de Lady Gaga

Last Friday Night (T.G.I.F.), de Katy Perry

Level Up, de Ciara

Levitating, de Dua Lipa

Love Story, de Taylor Swift

Mood, de 24kGoldn ft. Iann Dior

Mr. Blue Sky, cover de The Sunlight Shakers Cover

Nails, Hair, Hips, Heels, de Todrick Hall

POP/STARS, de K/DA, Madison Beer & (G)I-dle ft. Jaira Burns

Poster Girl, de Zara Larsson

Rock Your Body, de Justin Timberlake

Run the World (Girls), de Beyoncé

Save Your Tears, remix de The Weeknd & Ariana Grande

Smalltown Boy, de Bronski Beat

Stop Drop Roll, de Ayo & Teo

Sua Cara, de Major Lazer ft. Anitta & Pabllo Vittar

Think About Things, de Daði Freyr

Waterval, de K3

You Can Dance, de Chilly Gonzales

You Make Me Feel (Mighty Real), de Sylvester

¿Cuándo será el lanzamiento de Just Dance 2022?

La fecha de lanzamiento de Just Dance 2022 está programada para el 4 de noviembre.

¿A qué plataformas llegará?

El juego llegará a PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y Google Stadia.

Fuente: canal oficial de Just Dance en YouTube