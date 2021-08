Estos son los juegos más importantes de agosto (2021)

Como el mes pasado, agosto (2021) estará caracterizado por juegos de corte más obscuro, ‘indies’, relanzamientos y localizaciones. Por supuesto, lo anterior no quiere decir que no haya estrenos importantes. Entre estos se encuentran Psychonauts 2 y No More Heroes 3.

En lo que respecta a los géneros, es difícil listar todos los que habrá. Sin embargo, la comunidad ciertamente encontrará uno o dos juegos de su agrado a lo largo de agosto (2021).

¡Conozcan los juegos más importantes que llegarán a lo largo de agosto (2021)!

Grime (PC y Stadia) – 2 de agosto

The Ramp (PC) – 3 de agosto

Lemnis Gate (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, y PC) – 3 de agosto

Hunter’s Arena: Legends (PS4, PS5 y PC) – 3 de agosto

Dungeon Defenders: Awakened (Switch) – 4 de agosto

My Time At Portia (iOS y Android) – 4 de agosto

Dodgeball Academia (PS4, Xbox One, Switch y PC) – 5 de agosto

My Friend Pedro: Ripe for Revenge (iOS y Android) – 5 de agosto

The Falconeer: Warrior Edition (PS4, PS5 y Switch) – 5 de agosto

Action Arcade Wrestling (PS4 y Xbox One) – 10 de agosto

Black Book (PS4, Xbox One, Switch y PC) – 10 de agosto

Ever Forward (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y Switch) – 10 de agosto

Godfall (PS4) – 10 de agosto

Lawn Mowing Simulator (Xbox Series X/S y PC) – 10 de agosto

Shadowverse: Champion’s Battle (Switch) – 10 de agosto

Icarus (PC) – 12 de agosto

Fire Tonight (Switch y PC) – 12 de agosto

Tetragon (PS4, Xbox One, Switch y PC) – 12 de agosto

Naraka: Bladepoint (PC) – 12 de agosto

Foreclosed (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC) – 12 de agosto

Hades (PS4, Xbox One, PS5 y Xbox Series X/S) – 13 de agosto

Road 96 (Switch y PC) – 16 de agosto

Humankind (PC) – 17 de agosto

Greak: Memories of Azur (PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC) – 17 de agosto

Ambition: A Minuet in Power (PC) – 18 de agosto

Monster Harvest (PS4, Xbox One, Switch y PC) – 19 de agosto

Twelve Minutes (Xbox One, Xbox Series X y PC) – 19 de agosto

RiMS Racing (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC) – 19 de agosto

Recompile (PS5, Xbox Series X/S y PC) – 19 de agosto

Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS4 y PS5) – 20 de agosto

Madden NFL 22 (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Stadia y PC) – 20 de agosto

King’s Bounty II (PS4, Xbox One, Switch y PC) – 24 de agosto

I Expect You To Die 2: The Spy and the Liar (PSVR, Rift, Quest y Steam VR) – 24 de agosto

Hoa (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC) – 24 de agosto

Aliens: Fireteam Elite (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC) – 24 de agosto

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PS5) – 24 de agosto

Lone Echo II (Rift) – 24 de agosto

Marvel Future Revolution (iOS y Android) – 25 de agosto

Psychonauts 2 (PS4, Xbox One y PC) – 25 de agosto

ProtoCorgi (Switch y PC) – 26 de agosto

Hotel Life: A Resort Simulator (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC) – 26 de agosto

No More Heroes 3 (Switch) – 27 de agosto

New World (PC) – 31 de agosto

Rustler (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC) – 31 de agosto

KeyWe (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC) – 31 de agosto

The Big Con (Xbox One, Xbox Series X/S y PC) – 31 de agosto

¿Cuáles son los que más están esperando? ¡No olviden decirlo en los comentarios!