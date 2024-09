Qué desbloquea cada Amiibo en Zelda: Echoes of Wisdom

Como todos los anteriores juegos de Zelda en Wii U y Switch, las diferentes figuras Amiibo de la franquicia desbloquean regalos consumibles y equipables para Echoes of Wisdom. Todas las figuras Amiibo existentes de The Legend of Zelda son compatibles con Echoes of Wisdom, pero el resto de Amiibo no. Tras obtener el mapa en el juego, la opción de escanear Amiibo aparece en el menú de pausa. Solo puedes escanear tres Amiibo diferentes por día.

Los Amiibo desbloquean ingredientes para hacer batidos o pociones. Una vez alcanzas el punto medio de Echoes of Wisdom, tres trajes exclusivos pueden ser desbloqueados con diferentes series de figuras. Cada vez que escaneas un Amiibo, puedes obtener cinco ingredientes aleatorios de uno de estos tipos.

Cómo conseguir la Túnica roja en Zelda: Echoes of Wisdom

Para obtener la Túnica roja en Zelda: Echoes of Wisdom, debes escanear cualquier Amiibo de Link cuando llegues a la mitad del juego. Incluso el Amiibo de Link’s Awakening (diseño del que se basa Echoes of Wisdom) no tiene una función especial adicional.

Cómo conseguir el Atuendo azul en Zelda: Echoes of Wisdom

Para obtener el Atuendo azul en Zelda: Echoes of Wisdom, debes escanear cualquier Amiibo de Zelda cuando llegues a la mitad del juego. No hay un Amiibo de Zelda exclusivo basado en el diseño de Echoes of Wisdom, pero Sheik cuenta como Zelda, por supuesto.

Cómo conseguir el Traje de gato negro en Zelda: Echoes of Wisdom

Para obtener el Traje de gato negro en Zelda: Echoes of Wisdom, debes escanear cualquier Amiibo de Ganondorf, Bokoblin, Guardian, Mipha, Daruk, Revali o Urbosa cuando llegues a la mitad del juego. Con este traje ¡puedes hablar con los gatos!

Lamentablemente no hay ninguna figura Amiibo nueva para The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, que bien le hubiera caído a la princesa para acompañar la del Link de Link’s Awakening, juego donde ella es ausente.