¿Qué desbloquean los Amiibo en Hyrule Warriors: Age of Calamity?

Con seis años desde su lanzamiento, hace mucho que no vemos a Nintendo aprovechar las figuras Amiibo en algo más que no sea mero coleccionismo o Super Smash Bros. Ultimate. Pero con la salida de Hyrule Warriors: Age of Calamity y una nueva ola de los Campeones de Breath of the Wild, esperamos que las recompensas fuesen más generosas al momento de escanearlos.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild hizo un justo aprovechamiento de las figuras y otorgaba trajes o arsenal específico (¡o un compañero Link Lobo!), según el Amiibo que se escaneara perteneciente a un juego de la saga de Zelda. En el caso de Age of Calamity, si bien se trata como una precuela de BotW y los Campeones obtienen mayor protagonismo, la situación con los Amiibo no es exactamente igual.

Para bien o para mal, no hay objetos bloqueados detrás de un Amiibo como sí ocurre en Breath of the Wild.

¿Cómo activar los Amiibo en Hyrule Warriors: Age of Calamity?

Primero lo primero. Para poder utilizar la función de Amiibo en Hyrule Warriors: Age of Calamity -habilitada desde el comienzo- estos no tienen que pertenecer necesariamente a la franquicia de The Legend of Zelda. BotW permitía también el uso de Amiibo ajenos a Zelda, pero las recompensas eran menores y genéricas.

Para poder escanear un Amiibo, simplemente deberás dirigirte a la pantalla de inicio y al acceder a la opción correspondiente, ubicar la figura justo donde indica la imagen en pantalla, sobre el área NFC del control Joy-Con derecho o el control Pro, de utilizar éste.

El segundo Hyrule Warriors para Switch se acordó de los Amiibo.

Puedes escanear hasta cinco figuras Amiibo por día, de cualquier línea, sean de The Legend of Zelda o no.

Recompensas al escanear Amiibo en Hyrule Warriors: Age of Calamity

Como mencionábamos, no están los trajes de Link basados en Ocarina of Time, Twilight Princess, The Wind Waker, Skyward Sword y demás, pero puedes obtener de manera aleatoria comida, insectos y recursos, esenciales para completar misiones secundarias (las del mapa de mundo sin batallas).

En el caso de objetos más útiles para las cuantiosas batallas, existe la posibilidad de recibir armas (potencialmente con sellos, más poderosas), que a su vez pueden ser vendidas, fusionadas o llevadas directamente a la guerra.

El único problema es que no existe mucha diferencia entre usar un Amiibo de, digamos Toon Link, o uno de los Campeones de Hyrule: Daruk, Mipha, Revali y Urbosa. Los resultados son en su mayoría aleatorios, pero puede -o no- que los Amiibo directamente relacionados con Breath of the Wild tengan prioridad de mejores objetos, aunque no es algo cien por ciento confirmado.

Lo cierto es que todas las armas del juego son obtenibles dentro de Hyrule Warriors: Age of Calamity y ninguna es dependiente de la compra de un Amiibo.

Así que el mejor consejo que podemos dar es, saca todos esos Amiibo que tienes en repisas o guardados en alguna caja, escanéalos diariamente (máximo cinco) en Age of Calamity y, ¡espera los mejores resultados posibles!

Existen muchas misiones secundarias sedientas de recursos y los Amiibo son la ruta más fácil, aparte de repetir escenarios de batalla y luchar junto al «grindeo.»

Eso sí, extrañamos a Link Lobo, hubiese sido un gran compañero; al cual consentir, por qué no.