Imaginen que estamos de regreso en el tiempo. El año 2001 está a punto de terminar. Una persona, fanática de Nintendo, se encuentra sentada frente a su consola GameCube. Está jugando Super Smash Bros Melee, obviamente. Acaba de desbloquear un nuevo trofeo y al mirar su descripción se encuentra con algo desconocido. ¿Quién es Ayumi Tachibana? ¿Qué es Famicom Detective Club? ¿Tiene dos partes?

En una época en la que internet no se había masificado tanto, los trofeos y personajes de Super Smash Bros Melee eran una mirada a un mundo de videojuegos desconocidos para los ‘gamers’ occidentales. Muchos creen que, de no ser por la presencia de Marth y Roy en Smash, nunca hubiéramos tenido los juegos de Fire Emblem en este lado del mundo. Aunque esos títulos de estrategia sí se volvieron populares fuera de Japón, el nombre de Famicom Detective Club seguía siendo un misterio para la mayoría. Hasta ahora.

A mediados de febrero, un largamente esperado Nintendo Direct reveló los ‘remakes’ de esta curiosa duología.

Aunque finalmente vamos a poder disfrutar de estas historias en una forma modernizada, al menos a nivel visual, todavía nos queda la duda. ¿Qué es en realidad Famicom Detective Club?

Vamos a resolver ese misterio.

En 1988, Nintendo publicó un nuevo título para el Disk System de su consola Famicom. El Disk System era un aditamento que permitía utilizar juegos lanzados en disquetes similares a los de 3 ½ que conocimos para las viejas computadoras. Ese título, lanzado en dos discos, fue conocido como Famicom Tantei Club: Kieta Kōkeisha (Famicom Detective Club: The Missing Heir).

Aunque algunos han descrito este juego como una novela visual, probablemente a causa de su estilo ‘anime’ y numerosos diálogos, la verdad es que está muy alejado de ese género. En realidad es una aventura gráfica. Avanzamos en la historia visitando diferentes lugares y usando los comandos ‘Preguntar’, ‘Examinar’, ‘Tomar’ y ‘Mostrar’ para explorar los escenarios y hablar con los personajes que pueden ayudarnos a resolver el misterio de una desaparición.

El juego fue bien recibido por la prensa japonesa y se volvió bastante popular entre los jugadores nipones. Nintendo presentó su segunda parte el año siguiente. Famicom Tantei Club Part II: Ushiro ni Tatsu Shōjo (Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind), lanzada también en dos discos, era una precuela en la que debíamos investigar el asesinato de una colegiala usando mecánicas similares a las del primer título.

Los juegos de Famicom Detective Club fueron producidos por el gran Gunpei Yokoi y escritos por Yoshio Sakamoto. Este último es principalmente reconocido por dirigir varios juegos de la saga Metroid (incluyendo Super Metroid) y ser el principal impulsor de los títulos de WarioWare. Sakamoto ha dicho que su principal inspiración fueron las películas del director italiano Dario Argento, especialmente Profondo Rosso, y el videojuego de Yuji Horii, The Portopia Serial Murder Case.

A pesar de su buen recibimiento en Japón, Nintendo no consideró lanzar estos títulos por fuera de ese país. En Occidente, las aventuras gráficas se volvieron increíblemente populares, pero solo en el ámbito de los juegos de PC, gracias a las obras de estudios como Sierra y LucasArts. En consolas pudimos ver juegos del género como Deja Vu y Shadowgate, pero nunca recibieron mucho reconocimiento, al menos en este lado del mundo.

La historia pudo haber terminado ahí. Pero la popularidad de los juegos de Famicom Detective Club en su país de origen hizo que este nombre resurgiera varias veces durante las décadas siguientes.

Para comenzar, tuvimos una pseudo-secuela llamada BS Tantei Club: Yuki ni Kieta Kako. Esta fue ‘transmitida’ para Super Famicom mediante el modem SatellaView, en tres capítulos a lo largo de 1997. En este título controlamos a Ayumi Tachibana, nuestra acompañante en los dos juegos anteriores. Ella debe resolver un misterio para probar la inocencia de su madre, acusada de un crimen que no cometió.

La segunda parte, The Girl who Stands Behind, tuvo un ‘remake’ para Super Famicom con gráficos mejorados en 1998. En 2004, las versiones originales de ambos títulos fueron relanzadas para Game Boy Advance mediante la colección Famicom Mini (similar a la colección Classic NES Series que conocimos aquí). También los vimos en las eShop japonesas para Wii y Nintendo 3DS. The Missing Heir también se asomó a la eShop de Wii U, pero no su secuela.

En el resto del mundo, los juegos Famicom Detective Club se convirtieron en títulos de culto para los asiduos a las tiendas de importación, que no tenían problemas para entender el idioma japonés. También es posible encontrar ‘parches de traducción’ de estos a otros idiomas, incluyendo el español, creados por los mismos fanáticos.

Ahora, más de 30 años después del lanzamiento del primer título, Famicom Detective Club finalmente saldrá de Japón. No podemos esperar a probar esta duología y descubrir si los misterios que maravillaron a los japoneses hace tanto tiempo todavía tienen algo de magia…

… y aprender de una vez por todas quién es la misteriosa Ayumi Tachibana que aparecía como un trofeo en Super Smash Bros Melee.