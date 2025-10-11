Kizuna Encounter: Super Tag Battle el nuevo juego de la NEO GEO Premium Selection que ya está disponible

Durante las finales de Fatal Fury: City of the Wolves en EVO Francia 2025, SNK reveló que Kizuna Encounter: Super Tag Battle es el nuevo juego de la NEO GEO Premium Selection. Adicionalmente, SNK confirmó que el juego ya está disponible y hasta el próximo domingo 19 de octubre tendrá un descuento del 25%.

Esta versión del juego —igual que Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers— cuenta un modo multijugador en línea con rollback netcode y con salas de juego (lobbies) para hasta 9 jugadores con modos de torneo y espectador. Una novedad destacada y a la vez particularidad que tiene este título— es la disponibilidad del modo multijugador de 4 personas (incluyendo formatos 2 vs. 2 y 3 jugadores) en línea, así como lo era en la versión original para Arcade. Además, se introduce un modo de entrenamiento con herramientas avanzadas como un visualizador de hitbox y un monitor de comandos (input display), junto con la adición de un modo Jukebox para personalizar la banda sonora.

¿Qué es Kizuna Encounter: Super Tag Battle?

Kizuna Encounter: Super Tag Battle — o Fūun Super Tag Battle como se le conoció es Japón— es un juego de pelea de SNK para la plataforma Neo Geo y es la secuela directa de Savage Reign. Este juego destaca en las diferentes comunidades de coleccionistas por su extrema rareza. Así que es una gran noticia que SNK decida relanzar Kizuna Encounter: Super Tag Battle actualizándolo a las necesidades de esta época. Anteriormente, el juego ha sido relanzado en colecciones posteriores, incluyendo el Fu’un Super Combo para PlayStation 2 y su posterior reedición en PlayStation Network (PS4) en diciembre de 2016. La versión de Neo Geo también estuvo disponible para la consola virtual de Wii en Japón en 2011.

Kizuna Encounter: Super Tag Battle se encuentra totalmente localizado al español.

La historia de Kizuna Encounter: Super Tag Battle se desarrolla un año después de los eventos de Savage Reing, en el cual Sho Hayate resultó vencedor al derrotar a King Leo y a su impostor, Lion King. Buscando venganza por su humillante derrota, King Leo organiza una segunda edición del torneo «Battle of the Beast God». La nueva regla obliga a los participantes a formar equipos de dos personas.

Opening de Savage Rain, precuela de Kizuna Encounter: Super Tag Battle.

A excepción de Carol Stanzack y Nicola Zaza, la mayoría de los competidores anteriores regresan formando parejas con distintos grados de amistad, mientras que dos nuevos luchadores se incorporan. Los equipos reunidos no solo deben enfrentarse entre sí y a King Leo, sino que también deben lidiar con una amenaza desconocida y peligrosa que acecha en las sombras de la competición.

Fuente: @NEOGEO_EN