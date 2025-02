¿Qué está pasando con el juego de la Mujer Maravilla? Por fin tenemos noticias

Hace más de tres años, durante The Game Awards 2021, observamos entusiasmados el anuncio de un juego protagonizado por la Mujer Maravilla que estaba siendo desarrollado por Monolith Games y Warner Bros. Games. Pero con el paso del tiempo, el entusiasmo se convirtió en preocupación. No hemos vuelto a saber nada de forma oficial desde entonces y los rumores sobre aplazamientos o una posible cancelación abundan. Vamos a descubrir qué pasó con Wonder Woman.

Gracias a un reportaje del periodista Jason Schreier para Bloomberg, finalmente tenemos una visión clara sobre qué está pasando con este título y a qué se debe la demora en noticias al respecto. En este texto —el cual está enfocado en la mala situación de Warner Bros. Games— confirman que el juego de la Mujer Maravilla efectivamente ha tenido serias dificultades en su desarrollo. A comienzos de 2024 se «reinició» el proyecto y cambió de director a pesar de que ya se habían gastado más de 100 millones de dólares en su producción. Los informantes que hablaron de forma anónima aseguran que aún faltan años para que salga al mercado, si es que lo hace.

Los rumores de que sería un «juego como servicio» ya fueron desmentidos hace tiempo y eso es bueno. Lo otro que habíamos escuchado es que iba a «reinventar el sistema Némesis de Shadow of Mordor« de forma que Diana podría convertir a sus enemigos en aliados, pero este sistema fue abandonado y ahora resulta que será un juego de acción y aventura mucho más tradicional.

La reciente despedida de David Haddad —que era el director de Warner Bros. Games— ha hecho que muchos conserven la esperanza de que los proyectos de esta compañía finalmente comiencen a enderezarse tras un pésimo 2024 en que juegos como Suicide Squad, Multiversus y Quidditch Champions fracasaron económicamente. Esperamos que eso signifique que Wonder Woman será un gran juego, pero tenemos que atenernos a la posibilidad de que nunca veamos esta aventura de nuestra querida Mujer Maravilla.