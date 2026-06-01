¿Qué está pasando con Tekken 8? Kohei Ikeda (Nakatsu), el director del juego anuncia su retiro de Bandai Namco

Kohei Ikeda (Nakatsu), el director de Tekken 8, ha anunciado oficialmente a través de sus redes sociales su salida de Bandai Namco tras una trayectoria de 20 años en la compañía. Ikeda expresó en su comunicado que su paso por Bandai Namco representó un capítulo fundamental en su vida, destacando su evolución profesional desde sus inicios en Soulcalibur IV hasta liderar las dos entregas más recientes de la franquicia.

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Con la salida de Nakatsu se cierra una etapa en la historia del desarrollo de Tekken

Esta renuncia se produce pocos meses después de que Katsuhiro Harada, productor histórico con más de 30 años en Bandai Namco, también anunciara su partida. La salida de los dos pilares más visibles de la franquicia Tekken ocurre justo después de que Harada confirmara la creación de VS Studio junto a SNK y tras el anuncio de la llegada de Yujiro Hanma de Grappler Baki como el último personaje de la tercera temporada de Tekken 8.

Palabras de despedida de Kohei Ikeda, mejor conocido como Nakatsu.

En su mensaje de despedida, Ikeda explicó que, aunque deja su rol como líder del equipo de desarrollo de Tekken 8, los valores del proyecto de mantenerse cerca de la comunidad y construir el juego junto a los fanáticos permanecerán inalterables bajo el mando del equipo que queda a cargo. El creativo no brindó detalles específicos sobre los motivos de su renuncia, pero fue enfático al señalar que tiene la intención de continuar su carrera profesional asumiendo nuevos desafíos como desarrollador de juegos de pelea en el futuro.

Con la salida de Kohei Ikeda (Nakatsu) de Bandai Namco se completa la transición del Tekken Project a una nueva generación de desarrolladores, que tienen como reto impactar a una generación que ahora —a diferencia del pasado— vive lejos de las salas de arcade.

Fuente: cuenta oficial de Kohei Ikeda en X, antes Twitter.