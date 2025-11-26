Videojuegos

Qué hace cada Amiibo en Metroid Prime 4: Beyond

Artefactos chozo NFC.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El lanzamiento de Metroid Prime 4: Beyond está a pocos días y Nintendo aprovecha para revelar la función de cada Amiibo en este esperado juego para Switch y Switch 2. Esto incluye la gama de nuevos Amiibo que se lanzarán junto con el juego, así como figuras Amiibo antiguas de Metroid que han salido durante más de 10 años. Descubre a continuación qué función cumple cada Amiibo.

Amiibo de Samus y Viola [Metroid Prime 4]

Amiibo Metroid Prime 4

Podrás cambiar el color de Viola.

Cada vez que toques tu amiibo, podrás ver la distancia total recorrida por Viola.

Una vez al día, puedes aumentar la velocidad de regeneración de la energía de refuerzo de Viola.

Amiibo de Samus [Metroid Prime 4]

Amiibo Metroid Prime 4

Puedes cambiar la música de fondo al montar a Viola en Solvalei.

Una vez al día, puedes activar un escudo que bloqueará hasta 99 de daño.

Al activar el escudo, la vida de Samus también se restaura por completo.

Amiibo de Sylux [Metroid Prime 4]

Amiibo Metroid Prime 4

Tras completar el juego, podrás ver las versiones completas de las películas que se muestran en fragmentos a lo largo del juego. Incluso si no tienes amiibo, puedes ver la versión completa de la película si consigues una tasa de escaneo y recolección de objetos del 100%.

Cada vez que toques tu Amiibo, escucharás una línea aleatoria de Sylux.

Cualquier Amiibo de la serie Metroid, Samus (serie Super Smash Bros.), Zero Suit Samus (serie Super Smash Bros.), Ridley (serie Super Smash Bros.) y Dark Samus (serie Super Smash Bros.):

Los sonidos del juego se reproducen aleatoriamente.

Metroid Prime 4: Beyond para Switch/Switch 2 y las nuevas figuras Amiibo salen el 4 de diciembre.

