¿Qué nos depara el 2021? Los videojuegos hacen las predicciones

Tal como dijo Juan Carlos Bodoque en 31 Minutos: «este pudo ser un año distinto y difícil, pero no un año perdido». Al fin y al cabo, la pandemia nos mantuvo una gran parte del año encerrados en nuestros hogares y algunos pudimos aprender cosas que no habríamos podido hacer en nuestra rutina diaria por falta de tiempo. No obstante, eso no quita las ganas de tomar un muñeco de año viejo —preferiblemente del político que más odiamos— y prenderle fuego… con un lanzallamas. Tras un año tan estresante, muchos hacen vaticinios de cómo será el 2021. Algunos lo hacen por medio de la astrología, la santería o Los Simpson. Nosotros haremos lo mismo, pero usaremos los videojuegos para hacer las predicciones del 2021.

Estos son algunos juegos cuya trama toma lugar en el año que acaba de llegar. Los desarrolladores tal vez no se imaginaban que podrían ser oráculos de lo que estaría por venir en el mundo real, incluso con décadas de haberse lanzado sus trabajos. Veamos cuántos de estos argumentos se acercan a nuestra «nueva realidad» en nuestras predicciones para el 2021.

D/Generation (1992)

Este juego, creado por Robert Cook para PC y los sistemas Amiga, ya hablaba de la manipulación genética y armas biológicas a principios de los noventa. De acuerdo a este título, una compañía francesa desarrollará una serie de armas biológicas el 27 de junio de 2021. Como si no fuera suficiente, estas adquirirán inteligencia propia y se rebelarán contra sus creadores en un laboratorio en Singapur.

Las criaturas tomarán como rehenes a los pobres empleados del laboratorio. Un valiente mensajero será el héroe del día al enfrentarse a estas abominaciones y el frenético sistema de seguridad del edificio. También vestiremos trajes ceñidos al cuerpo y usaremos mochilas cohete. Esperen, eso ya se inventó.

Nano Breaker (2005)

Sabíamos que Koji Igarashi era un vampiro, pero nunca se nos pasó por la cabeza que también fuera un pitoniso. Él predijo que en el 2021 Estados Unidos establecerá una instalación en una isla remota para desarrollar tecnología de nano máquinas y aplicarlas a varios usos militares y de la vida cotidiana. Invitará a científicos, empresarios y analistas para formar una comunidad que se aislará del mundo. Veinte años después, las nano máquinas tomarán el control del planeta. Que los del futuro lejano se preocupen por eso, lo que a nosotros nos importa es el próximo año.

Es cierto que la tecnología de nano máquinas ya se está implementando en campos de la ciencia para mejorar la medicina moderna. Probablemente pasen unas cuántas décadas para que la rebelión se lleve a cabo.

Tom Clancy’s H.A.W.X (2009)

De acuerdo a una de las tramas escritas por el famoso autor de suspenso militar Tom Clancy, las compañías militares privadas serán prominentes en el 2021. Una de estas compañías será tan grande que enfrentará a los ejércitos de Brasil y Estados Unidos. También se aliará con otra PMC antiamericana que les permitirá tener control de una ojiva nuclear. Un momento, ¿esa trama no se les hace un poco familiar?

Ya que este juego pertenece a la línea de tiempo de Ghost Recon: Advanced Warfighter, el 2021 podría atestiguar el nacimiento de este escuadrón de fuerzas especiales.

Trauma Center: Under the Knife 2 (2008)

En un país africano, una organización terrorista resurgirá para esparcir un virus mortal fabricado por el hombre. Dependerá de un doctor y su mordaz enfermera detener las nuevas cepas de este organismo. Dadas las presentes condiciones, resulta un poco escalofriante pensar que algún grupo terrorista use un virus como arma ahora que el mundo ha comenzado a distribuir las vacunas.

En el 2021, los médicos también tendrán poderes místicos y podrán curar enfermedades haciendo un pentagrama en el cuerpo del paciente. No lo decimos nosotros, lo dice el juego.

Dead Rising 3 (2013) y 4 (2016)

Quince años después de una infestación que convirtió a millones de personas en muertos vivientes, un nuevo brote volverá a surgir y los sobrevivientes tendrán que hacer uso de su ingenio para evadir las inmensas hordas de zombis que están arrasando con todo a su paso.

Mientras tanto, al otro lado de la nación, un reportero que ha cubierto guerras regresará al epicentro de la pandemia. Luego de haberse convertido en un fugitivo, descubrirá que el gobierno está experimentando con un nuevo tipo de parásito que hace que los tratamientos actuales sean inefectivos contra esta nueva infección.

Esta es una las predicciones más escalofriantes para el 2021, ya que se asemeja mucho a la pandemia que estamos viviendo y describe el surgimiento de nuevas cepas del virus. Cualquier cosa podría pasar el próximo año, así que es mejor que esta trama permanezca en la ficción.

Aunque el horizonte para el 2021 está lleno de incertidumbre, debemos mantenernos positivos y resilientes ante cualquier adversidad. GamerFocus les desea un feliz año nuevo con muchos deseos de seguir adelante durante este periodo de dificultad.