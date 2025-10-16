Videojuegos

¿Qué pasa con las Pokébolas cuando fallan las capturas en Leyendas Pokémon: Z-A?

La economía no está para perder Pokébolas.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

¿Te ha pasado que vas por ahí en ciudad Luminalia, ves un Pokémon de tu interés y empiezas a lanzar Pokébolas como si no hubiese un mañana, solo para perder inventario? Pues resulta que en Leyendas Pokémon: Z-A hay una forma de recuperar todas esas Pokébolas lanzadas de más. No las que pierdes cuando un Pokémon es parcialmente atrapado y posteriormente liberado por sí mismo, sino las que pierdes cuando fallas en dar en el blanco al intentar atrapar un Pokémon.

Cualquiera que sea el tipo de Pokébola que hayas lanzado puede ser recuperada. Solo tienes que dirigirte con el sujeto vestido de azul a la salida de un Centro Pokémon. Sin pagar de más, este es básicamente un «recogePokébolas» que te ahorrará varios billetes y no cobra cuota extraordinaria ni horario extendido. Aunque esta es una novedad positiva, la tecnología no ha avanzado al punto de permitirnos recuperar las Pokébolas perdidas con esos Pokémon de mayor nivel, negados a entrar en una Ultrabola cual Pikachu de Pueblo Paleta. Si eso ocurriera, eliminaría todo el valor monetario de las Pokébolas y la economía del mundo Pokémon se iría al averno de Giratina.

Leyendas Pokémon Z-A Pokébolas

Por el momento, nos agrada que Leyendas Pokémon: Z-A piense aunque sea un poco en el bolsillo de los entrenadores, pues al ser un juego de acción/RPG en tiempo real, es más factible perder Pokébolas por mala puntería, que por habilidades del jugador o insuficiente reducción de energía.

Leyendas Pokémon: Z-A ya está disponible en Switch y Switch 2.

PorCesar Nuñez
Seguir:
Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
