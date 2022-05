¿Qué pasará con Avengers y Guardians of the Galaxy tras la venta de Eidos y Crystal Dynamics?

Mientras la venta por parte de Square Enix de Eidos Interactive y subsidiarios como Crystal Dynamics no tomó por sorpresa a la industria, quedaron dudas en el público sobre los juegos basados en propiedades de Marvel. El grupo Embracer es ahora dueño de franquicias importantes como Tomb Raider y Deus Ex, ¿pero qué hay de los juegos desarrollados por Crystal Dynamics (Avengers) y Eidos-Montréal (Guardians of the Galaxy) cuando Disney es dueña de Marvel?

En la reciente presentación de Embracer, dicha interrogante fue dirigida al cofundador y director ejecutivo Lars Wingefors. La primera confirmación del alto directivo es que todos los juegos desarrollados por los estudios están incluidos en la transacción. Sin embargo, cierto número de aprobaciones externas son necesarias para cerrar dicha transacción. Los potenciales licenciantes son parte de las aprobaciones requeridas.

En otras palabras, depende de la aprobación de Disney el futuro del actualmente activo juego de Avengers y de Guardians of the Galaxy.

A pesar de sus constantes actualizaciones, Avengers ha tenido una difícil existencia de juego como servicio.

En caso de contar con dicha aprobación, Wingefors comentó.

«No espero algún notable acuerdo comercial relacionado con estos estudios o que la transacción sea rechazada por leyes regulatorias o socios ejecutivos. Sin embargo, resta por verse. Obviamente, creo que su pregunta está relacionada con los dos juegos actuales y si estos serán manejados en adelante. No hay un cambio en los planes existentes hasta hoy.»

Según el analista David Gibson, Avengers (Crystal Dynamics) y Guardians of the Galaxy (Eidos-Montréal) resultaron en pérdidas de 200 millones de dólares para Square Enix. Con la aprobación de Disney, Embracer continuará apoyando las actualizaciones de Avengers hasta el final de su ciclo, pero es poco probable que veamos una secuela de Guardians of the Galaxy.

Vía: Gamingbolt