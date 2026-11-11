¿Qué pasó con cada uno de los 12 juegos como servicio de la iniciativa GaaS de PlayStation? Aquí les contamos su destino

En el año 2022, tras la adquisición de Bungie, PlayStation declaró su intención de publicar al menos una docena de juegos como servicio desarrollados tanto por sus estudios como por ‘third parties’ en los siguientes años. A nivel de negocios, la idea tenía sentido. Títulos ‘GaaS’ como Fortnite, Call of Duty: Warzone, Roblox, League of Legends y Valorant estaban haciendo grandes cantidades de dinero y todos querían poner su caballo a correr en esa carrera, incluso a pesar de que el público estaba expresando hastío de esta clase de juegos y la gran mayoría de estos estaban fracasando.

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Fracasar. Eso es lo que le pasó esa iniciativa de Sony. De hecho, la mayoría de los juegos proyectados ni siquiera salieron al mercado y fueron cancelados. Ahora, con la noticia de la cancelación de FairGame$, finalmente conocemos el destino de cada uno de los juegos de esa docena. Vamos a descubrir cuál fue su destino.

Helldivers 2

Hay que aceptar que las cosas empezaron bien para la iniciativa ‘Gaas’ de PlayStation gracias a Helldivers 2. El juego de Arrowhead Game Studios vendió 20 millones de unidades y fue considerado como uno de los mejores juegos del año 2024. Aunque su número de jugadores ha bajado notablemente en los últimos dos años, sigue teniendo una comunidad muy fuerte… aunque cada vez hay más quejas sobre las demoras en implementar nuevo contenido.

Para bien o para mal, este es el único punto positivo de esta lista, pues el éxito de Helldivers 2 como juego como servicio no se repetiría para ninguno de los otros títulos de este estilo que PlayStation sacó en los años siguientes.

The Last of Us Online

Anunciado originalmente en 2018 como una expansión multijugador de The Last of Us Part II y luego convertido en un «juego completo» como parte de la iniciativa de juego ‘live service’ de PlayStation. Un equipo de Naughty Dog trabajó varios años en este título multijugador que iba a seguir los pasos el popular modo similar del primer TLOU, pero en 2023 —tras una revisión hecha por los expertos en GaaS de Bungie— dijeron que no era viable para el estudio mantener un juego como servicio y decidieron cancelarlo.

Los fanáticos de TLOU —y especialmente los del modo multijugador del primer título— todavía lamentan esta cancelación y aseguran que si lo hubieran lanzado, hubiera sido un éxito. Nunca lo sabremos.

Concord

La historia de Concord se convirtió en un fábula de lo que puede pasar cuando una empresa trata de forzar un producto a una audiencia que no lo quiere. Desde su anuncio los jugadores dejaron claro que no querían ni necesitaban «otro Overwatch». Su fracaso en ventas fue tan grave y el número de jugadores en su primera semana fue tan bajo que PlayStation y Firewalk Studios decidieron retirarlo de las tiendas y apagar los servidores solo unos días en septiembre de 2024, devolviendo el dinero a quienes lo habían adquirido.

Este terrible resultado debió haber dejado claro a PlayStation que estaban haciendo algo mal en su iniciativa de juegos como servicio, pero en lugar de reflexionar le metieron el acelerador y empeoraron todo.

Spider-Man: The Great Web

Este juego —que algunos describen como un DLC o expansión de Marvel’s Spider-Man 2 y otro como un juego aparte— iba a ser un título multijugador cooperativo en línea hasta para cinco jugadores en el que ibamos a controlar a diferentes hombres y mujeres araña para detener juntos crímenes en el mapa de Nueva York y derrotar jefes sacados de los dos juegos de la serie.

Pero eventualmente Sony dio la orden de cancelar su producción para «enfocarse en otros proyectos». Lo único que quedó fue un tráiler filtrado que nunca vio la luz de forma oficial.

Lo más triste de todo es que parece que una de las razones por las que lo cancelaron fue para que el estudio pudiera enfocarse en Marvel’s Wolverine, un juego que no estuvo a la altura de las expectativas.

Twisted Metal

Otra de las ideas de PlayStation era aprovechar «franquicias olvidadas» para sacar juegos en línea que atrajeran a los veteranos que las extrañaban. El juego de combate vehicular Twisted Metal era perfecto para esto sobre todo porque iba a recuperar popularidad con el lanzamiento de su adaptación a serie de televisión. Lo estaban desarrollando Lucid Games (Destruction AllStars) y Firesprite (Horizon Call of the Mountain) pero fue cancelado cuando una ronda de despidos afectó al segundo.

Juego sin anunciar de Bend Studios

Tras el lanzamiento del juego de zombis Days Gone, PlayStation puso a Bend Studio a trabajar en un juego como servicio que nunca revelaron. Tras casi cuatro años de trabajo en éste, Sony lo canceló y despidió a 30% de empleados del estudio. Nunca supimos qué iba a ser.

Según los rumores, Bend Studio no quería en realidad hacer un juego como servicio sino hacer Days Gone 2, pero nunca se le dió luz verde.

Juego sin anunciar de Deviation Games

En 2021, el estudio fundado por Jason Blundell y Dave Anthony —productores de varios juegos de la saga Call of Duty bajo Treyarch— fue encargado de otro juego como servicio para Sony. El año siguiente, Blundell abandonó la compañía. En 2023, despidieron a gran parte del estudio y finalmente lo cerraron en 2024. Nunca mostraron el juego en el que estaban trabajando.

Se rumorea que debido a la experiencia de los fundadores del estudio este juego iba a ser un ‘shooter’ de temática militar que iba a competir contra CoD y Battlefield.

Juego sin anunciar de London Studio

Otro de los juegos como servicio o ‘live service’ de Sony era conocido como Project Camden y estaba siendo desarrollado por London Studio, el equipo británico que se había hecho un nombre con los juegos de las series EyeToy , SingStar y muchos juegos para realidad virtual. El juego nunca se hizo realidad porque London Studio fue cerrado por PlayStation en 2024.

Se cree que Project Camden iba a ser un juego de realidad virtual en línea o un título más «casual».

God of War Online

Bluepoint Games se hizo un nombre haciendo remakes de clásicos como Shadow of The Colossus y Demon’s Souls, pero el juego que les encargó Sony después de esos no era otro ‘remake’ sino un juego como servicio de God of War. El estudio tenía experiencia con las aventuras de Kratos porque sirvió como soporte en la creación de God of War: Ragnarok. Los rumores dicen que en este juego ibamos a controlar diferentes versiones de Atreus, el hijo de Kratos, luchando juntas en Niflheim. Pero este juego fue cancelado a finales de 2024 y finalmente cerraron el estudio a comienzos de 2026.

Lo más triste de todo es que Bluepoint trató de salvarse proponiendo el remake de Bloodborne que los jugadores tanto deseaban, pero no les dieron luz verde.

Marathon

He aquí otro juego que sí logró salir al mercado, pero no ha sido tan exitoso como PlayStation y Bungie querían. Marathon salió a la venta en marzo de 2026 y aunque logró tener una cantidad de jugadores considerable, no se encontraba ni cerca de los números que la empresa esperaba alcanzar. Lo peor es que ha perdido muchos jugadores desde entonces, pero las actualizaciones prometidas por los desarrolladores para finales de 2026 y comienzos de 2027 suenan bastante interesantes y todavía existe la posibilidad de que le den vuelta a su suerte.

Ante el aparente fracaso de Marathon, muchos están temiendo por el destino de Bungie. El estudio ahora está tratando de revivir Destiny 2 con elementos que sus jugadores esperaban desde hace mucho.

Horizon Hunters Gathering

A comienzos de 2026, PlayStation anunció el ‘juego como servicio’ multijugador en el universo de las aventuras de Aloy llamado Horizon Hunters Gathering. A pesar de tener ideas interesantes, personajes llamativos y un divertido estilo visual, la reacción de los fans de Horizon fue mixta. Han realizado un par de pruebas betas cerradas y parece que las cosas no van bien, porque hay reportes de que habrían decidido hacerle grantes cambios a este título. No fue cancelado, pero dejará de ser un juego como servicio.

Lo peor de todo es que se supone que el estudio Guerrilla había puesto en pausa el desarrollo de Horizon 3 —el título que todos queremos jugar— para enfocarse en este proyecto.

Fairgame$

El último de los 12 juegos como servicio de PlayStation tampoco tuvo un final feliz. Fairgames estaba siendo desarrollado por el equipo de Haven Studios en Canada y fue anunciado en 2023 como un ‘extraction shooter’ en tercera persona en el que controlaríamos a los miembros de un grupo que robaba las casas de los ricos. el proyecto cambió varias veces en los últimos tres años y se planeaba un «reanuncio» con un nuevo nombre. Pero una reciente prueba con miles de jugadores no dio los resultados esperado y PlayStation decidió cancelarlo.

La buena noticia es que la cancelación del juego no implicará el despido de desarrolladores… al menos de momento. Haven Studios se convertirá en un estudio de soporte para otros juegos.

¿Aprendió PlayStation la lección? Tristemente, parece que no. A pesar del claro fracaso de esta iniciativa, una reciente entrevista del presidente de SIE con la revista japonesa Famitsu éste dijo que «los juegos como servicio atraen a usuarios de todo el mundo, por lo que queremos seguir revitalizando ese mercado tanto con contenido propio como de terceros».