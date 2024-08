¿Qué pasó con la versión para Xbox de Black Myth: Wukong?

No hay duda de que el juego del estudio chino Game Science va a ser el más vendido del año. Ha roto todos los récords de ventas —especialmente gracias a su popularidad en su país de origen— y ha recibido excelentes reseña (nosotros aún estamos trabajando en la nuestra). Pero hay una duda que sigue asaltando a los jugadores. No sabemos qué está pasando con la versión de Black Myth: Wukong para Xbox Series X|S, pues fue anunciada y hay mucho silencio al respecto.

Este título inspirado en la leyenda del rey mono Sun Wukong fue lanzado para PlayStation 5 y PC el pasado 20 de agosto de 2024, pero no para Xbox. El estudio ya había avisado meses antes que la versión para la consola de Microsoft no iba a estar lista para esa fecha. Pero no dijo cuándo podríamos jugarlo en esa plataforma. Cuando llegó el día de salida, Game Science ofreció disculpas a los jugadores de Xbox por la demora y dijeron que «anunciarán la fecha de lanzamiento tan pronto el juego esté a la altura de nuestros estándares de calidad».

Aunque apenas ha pasado una semana desde entonces, han habido muchos rumores y supuestas filtraciones al respecto. Cierto informante dijo haber conversado con personas relacionadas con la versión de Xbox. Según su reporte «el juego sufre de un error conocido como «Memory Leak», el cual puede causar fallos significativos que podrían comprometer el rendimiento de la consola. Debido a este problema, el juego no ha pasado las pruebas de detección de errores de Xbox y por eso fue retrasado indefinidamente hasta que logren optimizar el videojuego para Series X|S».

👀🔥 BREAKING 🔴💥



En la Gamescom, conversé con personas relacionadas con Xbox y con desarrolladores que me informaron sobre un problema técnico que está afectando el lanzamiento de "Black Myth: Wukong" en las consolas Xbox.



Al parecer, el juego sufre de un error conocido como… pic.twitter.com/sBXeuR1xGb — eXtas1s 🎮 Noticias & Rumores (@eXtas1stv) August 25, 2024

Mientras tanto, algunos jugadores claman que Black Myth: Wukong sigue sin fecha de lanzamiento para Xbox porque PlayStation tiene un acuerdo de exclusividad para el juego en consolas. Un reporte de Forbes parece confirmar esto, pero informantes confiables como Jeff Grubb y Shpeshal Nick dicen que no existe tal acuerdo. Mientras tanto, ni Sony ni Game Science han dicho nada oficial al respecto, aumentando la confusión.

Lo único cierto es que Black Myth: Wukong todavía está planeado para Xbox y nadie ha dicho que esta versión haya sido cancelada, tendremos que esperar pacientemente a que informen en qué fecha llegará. Mientras tanto, hay otro popular juego chino que ya tiene fecha de lanzamiento confirmada en la plataforma de Xbox.