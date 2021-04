¿Qué pérdidas dejaron los reembolsos de Cyberpunk 2077?

Para nadie es un secreto que Cyberpunk 2077 ha dado mucho de qué hablar desde su lanzamiento. Tras muchos retrasos, su llegada a consolas de la generación saliente se vio opacada por su rendimiento y envuelta en muchos problemas. Incluso, Sony tomó la decisión de sacar el título de su tienda debido a las quejas de sus usuarios.

Además, CD Projekt debió hacer reembolsos a quienes lo solicitaran, lo que no impidió que este título fuese un éxito en ventas. Para los que se preguntan qué tanto repercutieron los reembolsos de Cyberpunk 2077 en su éxito, quizá se sorprendan al saber el total de los reembolsos.

Como ya dijimos, el juego fue todo un éxito en su mes de lanzamiento. Se llegaron a vender más de 13 millones de unidades durante diciembre. Pues bien, tras la oferta de devolución de dinero a aquellos usuarios inconformes con el producto, CD Projekt tan solo reportó la devolución de 30 000 unidades, de las cuales ya se han reembolsado el 95 %. Aunque en estas cifras no se contempla los reembolsos de Cyberpunk 2077 gestionados por Sony y Microsoft, no parece que repercuta mucho según los informes de la desarrolladora.

Aunque sus ventas no hayan sido desastrosas, Cyberpunk 2077 no fue el juego que muchos esperaban y, de hecho, poco ha brillado en críticas y en las galas de premiación de los videojuegos. Les recordamos que el título está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Serie S|X. Además, si les interesa este género, pero no están tan interesados en el título tras este escándalo de los reembolsos de Cyberpunk 2077, les recomendamos este artículo.

Vía: Push Square