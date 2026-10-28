Bandai Namco anuncia el juego gratuito Mobile Suit Gundam: Battle Operation 3, juego que tendrá crossplay entre PC y PlayStation 5

Bandai Namco Forge Digitals ha anunciado oficialmente el desarrollo de Mobile Suit Gundam: Battle Operation 3, un nuevo videojuego gratuito (F2P) de acción y combates en equipo. Este título estará disponible para las plataformas PlayStation 5 y PC a través de Steam, e incluirá soporte para juego cruzado —o crossplay— entre ambas plataformas.

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¿Qué sabemos de Mobile Suit Gundam: Battle Operation 3?

Battle Operation 3 sumergirá a los jugadores en el universo creado por Yoshiyuki Tomino, donde asumirán el rol de mercenarios para pilotar unidades en enfrentamientos por equipos. Desde su lanzamiento, el juego incluirá unidades provenientes de distintas series pertenecientes a Universal Century —universo principal de la franquicia— como Mobile Suit Gundam, The 08th MS Team y 0083: Stardust Memory, además de entregas de líneas alternativas como Mobile Suit Gundam SEED. Durante su primer año, los desarrolladores planean añadir entre dos y tres series más de diferentes universos de la franquicia Gundam.

Entre lo mostrado por la desarrolladora japonesa destaca el combate del título, donde la composición de las unidades resulta determinante para la victoria al equilibrar el combate cuerpo a cuerpo, la potencia de fuego a distancia y habilidades únicas. Adicionalmente, en juego podremos hacer que los pilotos salgan de las cabinas del mecha para colocar bombas en bases, solicitar fuego de apoyo y asegurar objetivos en el campo de batalla.

Finalmente, se ha confirmado una prueba de red con crossplay exclusiva para Japón los días 20 y 22 de noviembre, dividida en tres franjas horarias por día, con planes futuros para una prueba de red abierta dirigida a un público más amplio. Mobile Suit Gundam: Battle Operation 3 contará con opciones de idioma en inglés, japonés, coreano, chino tradicional y chino simplificado. Aunque aún no se ha revelado una fecha de lanzamiento oficial, el título ya proyecta un plan de contenido inicial que promete atraer a los seguidores de la saga. Sin embargo, desconocemos si él juego tendrá una localización oficial al español.

Fuente: ガンダムチャンネル