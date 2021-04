¿Quién es Ethan Winters? La historia del último héroe de Resident Evil

Ya que Resident Evil Village (RE8) está a la vuelta de la esquina, ¿qué mejor momento para revisar la historia del más reciente protagonista de la franquicia ‘survival horror’ de Capcom? A pesar de solo tener un juego en su haber, Ethan Winters nuevamente está en la boca de todos. Esto se debe a su esperado protagonismo en la próxima entrega de la serie. Sin embargo, ante la posibilidad de que algunos fanáticos no hayan jugado Resident Evil 7: Biohazard o requieran un recordatorio, resulta pertinente repasar la historia de Ethan Winters.

A través de este artículo, responderemos la pregunta “¿Quién es Ethan Winters?”.

Este artículo contiene ‘spoilers’ de Resident Evil 7: Biohazard. Se recomienda discreción a la hora de avanzar.

Ethan Winters: el héroe accidental de Resident Evil

Morimasa Sato, responsable de crear a Ethan Winters y posibilitar su reciente protagonismo en la historia de Resident Evil. Sin embargo, ¿Village será la última historia en la que aparecerá Ethan Winters?

Según Morimasa Sato, responsable de la historia de Resident Evil 7: Biohazard y director de Resident Evil Village, el equipo de desarrollo originalmente concibió a Ethan como “una cámara para el jugador”. Solo era un hombre del común que se encontraba en el momento y lugar equivocados… o quizás todo lo contrario. No había planes de convertirlo en el próximo héroe de la franquicia. Sin embargo, fuera un accidente o una decisión consciente por parte de Sato, tal no terminó siendo el caso. A pesar de ser diseñado como un protagonista “transparente”, el equipo de desarrollo terminó encariñándose con Ethan.

Al final del desarrollo de Resident Evil 7: Biohazard, el equipo ya estaba planeando una secuela y tomó la decisión de que Village fuera una continuación de su historia.

La «aparición» de Ethan Winters en Resident Evil 5 (RE5)

Una simpática coincidencia, pero la primera aparición de Ethan Winters no fue en Resident Evil 5 (RE5).

Antes de hablar sobre la historia de Ethan, hay que aclarar algo que ha circulado desde su debut. En Resident Evil 5 (RE5), existe un documento llamado “Cuaderno de Spencer”. Este incluye una lista de nombres de empleados de Umbrella, entre los cuales se encuentra “Ethan W”. Esta coincidencia llevó a fanáticos a concluir que Ethan tenía un pasado oculto.

Esta teoría resulta conflictiva por el hecho de que “Ethan W” es reportado como muerto en el mencionado documento. No menos importante, dada la caracterización del protagonista en Resident Evil 7: Biohazard, haber sido un empleado de Umbrella no tendría sentido. Hasta el día de hoy, Capcom no ha confirmado si “Ethan W” es el mismo de Biohazard y Village.

Pasado (antes de Resident Evil 7)

Su primera aparición en la historia de Resident Evil 7 no deja ver su rostro, pero los fanáticos se han animado a renderizar la posible apariencia de Ethan Winters.

Con excepción de algunos datos, el pasado de Ethan permanece como un misterio. Se sabe que nació en 1984 y vivió en Los Ángeles trabajando como ingeniero de sistemas. En algún momento de su vida adulta, Ethan conoció a Mia. Ambos se casaron en 2011 y se trasladaron a Texas, donde vivieron felizmente. Sin embargo, Ethan ignoraba que su esposa trabajaba para Las Conexiones: una compañía especializada en la creación de armas biológicas.

El 10 de octubre de 2014, Mia informó a Ethan que iba hacer de niñera en un barco. Pocos días después, la embarcación desapareció en una tormenta y Mia fue dada por muerta.

El incidente de Dulvey (Resident Evil 7)

¿Quién es Ethan Winters? Un hombre que se encontraba en el lugar y momento equivocados. En su primera aparición, en Resident Evil 7, era imposible no sentir algo de lástima por Ethan Winters.

El 18 de julio de 2017, casi tres años después de la desaparición de Mia, Ethan recibe un correo de su esposa diciendo que se encontraba en una granja en Dulvey, Luisiana. Sin cuestionar la veracidad de la información, Ethan viaja Dulvey el día siguiente e ingresa a la granja. Ahí, encuentra a Mia. Al parecer, había permanecido prisionera todo ese tiempo. Aún más extraño, ella afirma no haber mandado el correo. A pesar de la confusión, la pareja decide escapar.

Sin embargo, en lo que parece un ataque de demencia, Mia ataca a Ethan. A regañadientes, se ve obligado a defenderse y someter a su esposa para sobrevivir. Para desgracia de Ethan, su pesadilla solo había comenzado. Tras derrotar a Mia, Jack Baker aparece y lo noquea.

Poco después, Ethan despierta en el comedor junto con la familia Baker —Jack, el padre; Marguerite, la madre; Lucas, el hijo; y una anciana— mientras disfruta de un banquete de restos humanos. Tras rehusarse a participar, Jack le clava un cuchillo en la boca para obligarlo a comer. Sin embargo, Ethan se salva cuando la policía llama a la puerta. Mientras la familia está distraída, Ethan se las arregla para escapar de sus ataduras y se encuentra con un oficial de policía. Este le ordena que se reúnan en el garaje de la granja. Por desgracia, Jack asesina al oficial. Luego, Ethan se ve obligado a luchar contra Jack y logra matarlo… o eso parece.

Guiado por Zoe —la hija de los Baker, que revela que tanto su familia como Mia fueron contaminados por un hongo—, Ethan explora la propiedad de los Baker en búsqueda de los elementos necesarios para desarrollar un suero para curar a los infectados. En su búsqueda, Ethan se ve obligado a hacer frente a un revivido Jack, Marguerite y las trampas de Lucas.

Tras conseguir los ingredientes para fabricar el suero, Ethan llega al embarcadero. Ahí, encuentra a Mia y Zoe atadas. Tras liberarlas, Ethan es atacado por un Jack Baker mutado. Sin muchas opciones, se ve forzado a utilizar uno de los sueros sobre Jack para derrotarlo.

Con solo un suero, Ethan decide curar a Mia y ambos escapan en un bote. Sin embargo, Ethan promete a Zoe que enviaría ayuda. Desafortunadamente, Ethan y Mia son atacados justo cuando pasaban al lado del náufrago del barco Annabelle: el mismo que estaba viajando la última hace tres años. Capturado por el hongo, Ethan es llevado a la sala de máquinas del barco. Con ayuda de Mia, Ethan logra liberarse y recibe una muestra de tejidos para acabar con la responsable de la infección de los Baker y Mia: Eveline (E-001), un arma biológica que envejeció rápidamente hasta convertirse en la anciana que acompañaba a los Baker.

Después de abandonar el barco y atravesar las minas de sal de Abercrombie, Ethan llega nuevamente en la casa de los Baker para hacer frente a Eveline. A pesar de inyectarla con la Necrotoxina-E, hecha con el tejido que le dio Mia, Eveline evoluciona y se convierte en una criatura gigante. Por fortuna, un helicóptero que sobrevuela la zona le pasa la pistola Albert-01. Con unos cuantos disparos de esta, Ethan finalmente acaba con Eveline.

Con la amenaza suprimida, varios soldados identificados con el logo de Umbrella —ahora al servicio de la Alianza de Seguridad Contra el Bioterrorismo (BSAA)— salen del helicóptero. Uno de ellos revela que es Chris Redfield. Con su ayuda, Mia y Zoe son rescatadas.

Antes de Resident Evil Village

Tras su rescate, Ethan y Mia son puestos en cuarentena tras su contacto con el arma biológica E-001. Durante este periodo, ambos tuvieron una bebé a la que llamaron Rosemary. Sin embargo, todo cambió una fatídica noche de 2021. Sin previo aviso, la familia Winters fue atacada por sus propios guardias de la BSAA. Rosemary fue secuestrada y Mia fue personalmente ejecutada por Chris Redfield. Aunque este último no ofreció explicación, dijo que Ethan encontraría las respuestas en un pueblo en las montañas de Rumania.

¿Qué espera a Ethan en Resident Evil Village? ¡Solo hay una forma de descubrirlo!