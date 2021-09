Durante la transmisión especial de SNK en Tokyo Game Show (TGS) 2021, la desarrolladora de Osaka presentó a la rival de Shun’ei en The King of Fighters XV llamada Isla. Esto último fue confirmado por Yasuyuki Oda y los otros miembros de la producción de KOF XV presentes en el evento.

¿Quién es Isla, la rival del héroe de The King of Fighters (KOF) XV?

Isla tiene poderes similares a los de Shun’ei, el protagonista de The King of Fighters XV, los cuales están ligados a Verse el villano de KOF XIV.

¿Cuáles son los movimientos de pelea de Isla en KOF XV?

SNK ha liberado la lista de movimientos de Isla y los demás personajes que estarán presentes en la demo jugable de KOF XV que estará disponible para algunos de los asistentes a Tokyo Game Show (TGS) 2021.

¿De dónde es Isla, la nueva integrante del grupo de personajes seleccionables de The King of Fighters (KOF) XV?

Según comentó Eisuke Ogura director creativo de KOF XV, en una entrevista para el medio Kotaku, el estilo de pelea de Isla en The King of Fighters XV es parecido a un baile. Es más especial e inusual. Se podría describir como bastante anormal, agregó Ogura. Adicionalmente, Ogura en la entrevista respondió a la pregunta ¿De dónde es Isla, la rival de Shun’ei en The King of Fighters (KOF) XV? La respuesta es bastante inesperada, ya que Ogura afirmó que Isla, personaje de KOF XV que SNK presentó en TGS 2021, es de América del Sur. Ahora la pregunta que nos deja esta semana SNK es ¿volverá Zarina, Nelson o Bandeiras como compañeros de equipo de Isla en The King of Fighters (KOF) XV?

¿Qué otra información sobre KOF XV compartió SNK durante su presentación en TGS 2021?

Adicionalmente, los miembros de SNK invitados a la presentación especial de KOF XV en Tokyo Game Show (TGS) 2021 revelaron algunos de los ajustes que hicieron a la jugabilidad de The King of Fighters XV con respecto a lo visto en KOF XIV. Es así que ahora los jugadores, gracias a las nuevas mecánicas de The King of Fighters XV, tendrán más opciones en las peleas. Con esto, según el director de KOF XV, se verán nuevas entradas ofensivas más allá de una simple activación de Max Mode después de un combo de tres golpes débiles abajo.

El programa completo junto a las peleas de exhibición se encuentran subtituladas al español.

¿Qué personajes de KOF XV han sido revelados hasta el momento?

Durante el 2020, la desarrolladora japonesa SNK ha revelado los personajes jugables que estarán disponibles desde el lanzamiento de KOF XV. Hemos dedicado un espacio para cada uno de ellos:

