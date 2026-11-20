Las primeras horas de Grand Theft Auto VI nos ponen en total control de Jason antes de controlar plenamente a Lucía. Además de remodelar la casa de Brian en los cayos al sur de Leonida o Key Lento, Jason debe hacer unos cuantos recados para él como recoger la renta de uno de sus arrendatarios. Una de estas es Mandy, una escultural chica rubia que ha generado toda una sensación en las primeras horas de GTA 6, debido no solo a su atractivo físico y desparpajo, sino a un claro interés por el protagonista Jason, a quien conoce de antemano y exige que sea él quien recoja la renta.

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Como en esta parte durante Key Lento, Jason se encuentra solo y pasa su tiempo entre trabajos para Brian, preparar la bienvenida para Lucía y uno que otro problema con Donnie, muchos creerían que sería la oportunidad perfecta para tener la opción de «infidelidad». Lamentamos decepcionar a los que siquiera pensaron en ello, pues esto simplemente no es posible en todo el juego y Rockstar ya explicó una temática similar al respecto.

Mandy le pide a Jason arreglar el lavaplatos de la cocina que se encuentra tapado, momento que aprovecha para quitarse los shorts y blusa, quedando solo en un pequeño bikini que no deja mucho para imaginar. Obsesionada con Jason, Mandy no consigue despistar al exmilitar y pareja de Lucía. Una vez Jason logra destapar el lavaplatos de la cocina, Mandy se apresura a quitarle lo que obstruía la cañería, dejando a los jugadores en duda sobre de qué se trataba.

¿Mandy es una asesina serial en Grand Theft Auto VI?

Furiosa por la falta de interés de Jason hacia ella, Mandy lo echa de la casa y los jugadores pueden seguir su camino en Key Lento. Sin embargo, si deciden seguir por los alrededores de la casa de Mandy, como en el patio trasero, verán un agujero recién cubierto junto a algunos cubos de ácido, no precisamente para plantas. Si te diriges al maletero de su auto, más ácido y herramientas sospechosas. ¿Recuerdas lo que obstruía el lavaplatos de la cocina que Jason destapa? Pues todo ‘apunta’ a ello como un 👉… dedo humano.

No sabemos cuántos cuerpos puedan estar en el historial de Mandy –no íntimamente hablando–. Lo cierto es que las pistas son muy fuertes como para obviarlas, y que de todo lo tentadora que pueda actuar Mandy para un indiferente Jason, justo esto último haya sido lo que lo salvara. ¿Las víctimas vieron su destino sellado por ceder a los encantos de Mandy? ¿O por el contrario al rechazarla como lo hace Jason? En cualquier caso, este sale ileso y fiel, en su lugar recibiendo un mensaje algo tóxico que pone fin a la historia de Mandy en Grand Theft Auto VI, confirmando eso de que «mientras juzgas con un dedo, tres te acusan».