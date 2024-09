Quién es Wazzler y por qué está haciendo que la gente pida reembolsos de Marvel Vs. Capcom: Fighting Collection

El pasado 11 de septiembre, Capcom lanzó Marvel Vs. Capcom: Fighting Collection, gracias a esto mucho de los jugadores de estos crossover —que no usaban Figthcade— pudieron experimentar de primera mano una experiencia de juego fluida gracia al uso del rollback netcode en Marvel Vs. Capcom: Fighting Collection. Sin embargo, con la masificación y la calidad del juego en línea, también llega el momento en el que los jugadores casuales y aquellos que, aunque son entusiastas del género, no cuentan con la dedicación para alcanzar un nivel competitivo conocieran el mundo.

Prueba de esto es que ha habido reportes de múltiples usuarios pidiendo el reembolso de su copia digital de Marvel Vs. Capcom: Fighting Collection debido a que un usuario conocido como «The Wazzler» los DESTRUYÓ en línea.

Tanto en Steam como en las redes sociales es común encontrar a alguién hablando o preguntando quién es «The Wazzler».

¿Quién es el jugador «The Wazzler», el cual es «responsable» de los reembolsos de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics?

Desde que la gente empezó a perder en masa, la pregunta quién es «The Wazzler» empezó a hacerse más popular. Sin embargo, para los que están más conectados con la comunidad de juegos de pelea en línea solo tuvieron que ver las publicaciones de uno de los jugadores más conocidos del género en el mundo y múltiple campeón de EVO para saber de quién se trataba.

Así que el causante de tales reembolsos bajo el nombre de «The Wazzler» es nada más ni nada menos que Justin Wong, quien es una leyenda en todo el mundo por la versatilidad y nivel que tiene en múltiples juegos del género.

Además de muchas publicaciones y memes que ha generado el comportamiento de algunos jugadores que se han enfrentado a Justin Wong, legenda viviente de la comunidad de juegos de pelea y nueve veces campeón de EVO, de los cuales siete pertenecen al juego Marvel Vs. Capcom 2, otros jugadores y creadores de contenido han compartido su experiencia peleando con J. Wong.

La magia de los juegos de pelea

No todo es malo, ya que, algunos agradecen la oportunidad de jugar contra uno de los mejores jugadores del mundo desde la comodidad de su casa.

Algo que tienen los juegos de pelea y que difícilmente se ve en otro género competitivo es la oportunidad de competir contra los mejores con tan solo inscribirse en un torneo. Esto debido a que en los eventos presenciales cualquiera es libre de jugar y uno como jugador llega hasta donde el nivel y práctica nos alcance. Sin embargo, los jugadores de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics tuvieron la oportunidad de jugar contra una leyenda viviente de MVC2 sin salir de casa en el 2024. En mi opinión, lejos de ser un punto para hacer un reembolso, es un plus que tienen aquellos afortunados que pudieron decir que fueron apaleados por el conocimiento en el juego de J. Wong.

Mientras tanto, «The Wazzler» seguirá poniendo la palabra FUN en refund...

En nuestra reseña dijimos que Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics es una gran colección, la cual lleva al jugador de la mano por la evolución de una de las franquicias de juegos de pelea que ha dejado marcada su huella en la historia del género. Pueden leer nuestra opinión completa siguiendo el siguiente enlace.

Fuente: cuenta oficial de Justin Wong en X, antes Twitter