Quizás el juego más controversial en la historia de Nintendo es traducido por fans sin el epidémico uso de IA

Time Twist: Rekishi no Katasumi de… es uno de esos raros experimentos de la era de Nintendo con Famicom Disk System, un juego de 1991 con la colaboración –sin acreditar– de Shigeru Miyamoto (Mario, Zelda), la música de Hajime Hirasawa (Star Fox) y la dirección e historia de Keiji Terui (Dragon Ball). El caso específico es que el concepto del juego se aleja un tanto de los temas familiares de la compañía, pues incluye asuntos religiosos, históricos reales, políticos y sociales.

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Después de un encuentro con el diablo, el protagonista debe recorrer diferentes periodos históricos para recuperar su cuerpo y alma, pasando por la Guerra Civil estadounidense y la esclavitud, a través de la Alemania nazi, la dictadura de Hitler, la guerra nuclear y hasta la época de Jesús. Se juega como los populares juegos de aventura japoneses –tipo Famicom Detective Club–. El juego nunca se lanzó fuera de Japón y creemos sospechar por qué, además de ser largamente ignorado en la historia de Nintendo.

Esto no evitó que un grupo de fans humanos (FCC, Sudgy y Her-Saki) tomaran cartas en el asunto y no usaran las tan ahora tan comunes y poco confiables herramientas de IA para traducir este clásico juego.

«Los intentos anteriores de traducción se llevaron a cabo utilizando scripts de Lua o inteligencia artificial. ¡Pero este proyecto no emplea ninguno de los dos métodos! Disfruta del canto del cisne de FDS y vive los disparates históricos más descabellados, que te llevarán a preguntarte: ¿Cómo es posible que Nintendo desarrollara y publicara esto? Cuanto menos sepas sobre el juego, mejor. Por su parte, Nintendo preferiría que no supieras de su existencia».

La traducción no era un asunto tan simple y directo como en otros juegos, por lo que el reto de Time Twist: Rekishi no Katasumi de… era aún mayor.

«El texto del juego está lleno de bits. Además, hay docenas de punteros que tener en cuenta. Muchas etapas escriben un archivo de script inicial antes de sobrescribirlo con otro archivo de script más pequeño. Este archivo más pequeño puede tener punteros al archivo inicial. Todo esto tuvo que tenerse en cuenta». El proyecto inició en 2024, lo suspendieron y solo lo retomaron cuando la nación de la IA atacó, trabajos conocidos por cargar una buena cantidad de errores sin pasar por etapas de pruebas.