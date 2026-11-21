22 emisoras de radio, la mayor cantidad en Grand Theft Auto alguno, hacen parte de GTA 6. Como la real Miami y el estado de Florida, Vice City y Leonida incluyen una buena cantidad de representación latinoamericana. Aparte del reggaeton de Cocoteo FM, la emisora que más refleja el ambiente latino es Radio La Ola, dirigida por los reconocidos productores Gloria –también cantante– y Emilio Estefan. Si bien ambos locutan en inglés, la selección musical es de artistas en español, con géneros que pasan por la salsa y el merengue.
Estas son las canciones que incluye Radio La Ola en GTA 6:
- Abusadora – Wilfrido Vargas
- La hija de Lola – Charlie Palmieri
- Tú con él – Frankie Ruiz
- Rebelión (No le pegue a la Negra) – Joe Arroyo y La Verdad
- Catalina la O – Pete «El Conde» Rodríguez
- Sopa de caracol – Banda Blanca
- La cartera – Orquesta Harlow, Larry Harlow y Junior Gonzalez
- Que viva changó – Willy Chirino y Albita Rodríguez
- Besito de coco – Celia Cruz, Justo Betancourt, Johnny Pacheco y Papo Lucca
- No hay cama pa’ tanta gente – El gran combo de Puerto Rico
- Brujería – El gran combo de Puerto Rico
- Pedro Navaja – Willie Colón y Rubén Blades
- Qué bueno baila usted – Benny Moré
- Anacaona – Cheo Feliciano
- El tiguerón – Jossie Esteban y La Patrulla 15
- Periódico de ayer – Héctor Lavoe
- Mi tierra – Gloria Estefan
- Soy guajiro – Willy Chirino
- Descarga cubana – Cachao
- Bemba colorá – Celia Cruz
- Kuku-Cha Ku-Cha – Hansel y Raúl
- Pavo real – Joe Luis Rodríguez
- Llorarás – Oscar D’León
- Caballo viejo – Roberto Torres
- Ligia Elena – Willie Colón y Rubén Blades
Siendo Lucía de nacionalidad puertorriqueña o boricua, conoce español e inglés, de ahí que estas canciones están idealmente seleccionadas y como latino se siente mayor representación. Como colombiano, escuchar ‘Rebelión’ de el Joe Arroyo cuando conducía por la madrugada real e «in-game» en plena carretera al norte de Leonida, es una de las experiencias más realistas que haya tenido en un videojuego, con elementos de Latinoamérica. No así con el reggaeton, pues no le he dado una sola oportunidad a Cocoteo FM, pero tampoco me opongo a quienes lo disfrutan si es lo que los hace felices.