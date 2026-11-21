22 emisoras de radio, la mayor cantidad en Grand Theft Auto alguno, hacen parte de GTA 6. Como la real Miami y el estado de Florida, Vice City y Leonida incluyen una buena cantidad de representación latinoamericana. Aparte del reggaeton de Cocoteo FM, la emisora que más refleja el ambiente latino es Radio La Ola, dirigida por los reconocidos productores Gloria –también cantante– y Emilio Estefan. Si bien ambos locutan en inglés, la selección musical es de artistas en español, con géneros que pasan por la salsa y el merengue.

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Estas son las canciones que incluye Radio La Ola en GTA 6:

Abusadora – Wilfrido Vargas

La hija de Lola – Charlie Palmieri

Tú con él – Frankie Ruiz

Rebelión (No le pegue a la Negra) – Joe Arroyo y La Verdad

Catalina la O – Pete «El Conde» Rodríguez

Sopa de caracol – Banda Blanca

La cartera – Orquesta Harlow, Larry Harlow y Junior Gonzalez

Que viva changó – Willy Chirino y Albita Rodríguez

Besito de coco – Celia Cruz, Justo Betancourt, Johnny Pacheco y Papo Lucca

No hay cama pa’ tanta gente – El gran combo de Puerto Rico

Brujería – El gran combo de Puerto Rico

Pedro Navaja – Willie Colón y Rubén Blades

Qué bueno baila usted – Benny Moré

Anacaona – Cheo Feliciano

El tiguerón – Jossie Esteban y La Patrulla 15

Periódico de ayer – Héctor Lavoe

Mi tierra – Gloria Estefan

Soy guajiro – Willy Chirino

Descarga cubana – Cachao

Bemba colorá – Celia Cruz

Kuku-Cha Ku-Cha – Hansel y Raúl

Pavo real – Joe Luis Rodríguez

Llorarás – Oscar D’León

Caballo viejo – Roberto Torres

Ligia Elena – Willie Colón y Rubén Blades

Siendo Lucía de nacionalidad puertorriqueña o boricua, conoce español e inglés, de ahí que estas canciones están idealmente seleccionadas y como latino se siente mayor representación. Como colombiano, escuchar ‘Rebelión’ de el Joe Arroyo cuando conducía por la madrugada real e «in-game» en plena carretera al norte de Leonida, es una de las experiencias más realistas que haya tenido en un videojuego, con elementos de Latinoamérica. No así con el reggaeton, pues no le he dado una sola oportunidad a Cocoteo FM, pero tampoco me opongo a quienes lo disfrutan si es lo que los hace felices.