Rage of the Dragons NEO ya tiene fecha de lanzamiento

Durante el pasado mes de octubre se llevó a cabo una beta cerrada de Rage of the Dragons NEO. Según la desarrolladora QUByte Interactive, el objetivo de esta beta de Rage of the Dragons NEO fue probar las funciones en línea. Más precisamente, los combates, los lobbys para las partidas privadas, las repeticiones y la tabla de clasificación. Ahora, QUByte Interactive ha revelado, por medio de un nuevo trailer, cuál es la fecha de elanzmaiento de Rage of the Dragons NEO.

¿Cuándo sale Rage of the Dragons NEO?

Según el nuevo tráiler la fecha de lanzmaiento de Rage of the Dragons NEO está programa para el jueves 14 de noviembre del 2024. La remasterización del clasíco de EVOGA estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC a través de Steam.

Rage of the Dragons NEO es una reedición del juego de lucha arcade del mismo nombre, desarrollado por EVOGA, que se lanzó originalmente para la placa arcade NEO GEO en el año 2002. Además de los modos Arcade, Enfrentamiento local, Entrenamiento y Online, incluye un nuevo modo exclusivo llamado Desafío de dragones, entre otros descritos por la desarrolladora:

Modo versus

Modo Entrenamiento

Desafío Dragón – nuevo modo exclusivo

Partidas igualadas o casuales

Lobby para hasta 8 jugadores

Repetición con toma de control

Todos los modos online con rollback netcode

Jukebok: elige la música que quieres que suene en los menús.

Más de 80 combinaciones de equipo en el modo clásico

Fuente: canal oficial de QUByte Interactive en YouTube