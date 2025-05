Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, así es el mundo y los demonios

Atlus ha comenzado su cuenta regresiva al lanzamiento de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army con el estreno de una serie de video promocionales titulados The Principles of Raidou. El tráiler ofrece una visión general del mundo del año 20 de la era Taisho, y de los demonios aliados que luchan junto a Raidou.

El tráiler está narrado por Chris Okawa, la voz de Rasputín en el doblaje inglés.

Adicionalmente, le muestra a los futuros jugadores como los demonios pueden ser usados para interactuar con el entorno fuera de los combates. Sin dejar de lado, la posibilidad de fusionarlos y cómo funciona el sistema de heredar habilidades pasivas luego de una fusión.

Para conocer a fondo todo lo relacionado con Raidou Kuzunoha XIV, el protagonista de la siguiente remasterización de un spin off de Shin Megami Tensei, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Fecha de lanzamiento de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

El regreso del «Devil Summoner» no está lejos. Ya que, El lanzamiento de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army será el jueves 19 de junio para Nintendo Switch, PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series y PC vía Steam.

¿Cuál es el contenido de la versión digital «deluxe» del juego?

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army tiene un valor, en Steam, de $199.990 COP y su versión digital «deluxe» cuesta $245.900.

Una copia del juego.

Contenido descargable «Entrenamientos de la aldea Kuzunoha», el cual de acceso a pruebas con recompensas de experiencia, dinero del juego y aumento de estadísticas. «Demonios de la Grieta de Aril», que permite tener batallas con recompensas de libros especiales. «Paquete de demonios invitados», el cual da acceso a algunos demonios populares de Shin Megami Tensei. «Skill Book Pack» (Libros prohibidos que otorgan habilidades especiales) «Survival Pack» (Concede objetos que ayudan en la batalla)



Fuente: Atlus