Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, estos son los cambios y mejoras de calidad de vida

Atlus continúa compartiendo videos que ilustran los cambios y mejoras que veremos en Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army. En esta ocasión, la desarrolladora japonesa ha revelado los cambios de mejoras de calidad vida.

Entre los cambios más llamativos que se pueden apreciar en el video destaca la posibilidad de guardar en cualquier lugar. Adicionalmente, en esta remasterización, los jugadores tendrán un fácil acceso a los objetivos y los demonios y escenarios cuentan con mejoras gráficas que resaltan a simple vista.

En cuanto al combate, destacamos las batallas en tiempo real con el sistema de drenaje MAG, los ataques especiales de Raidou, el control de la cámara de forma libre y otras mejoras menores que sin duda mejoran la experiencia en comparación al lanzamiento original.

El reparto de voces en inglés también ha sido revelado y estos son los actores confirmados por Atlus:

Raidou Kuzunoha XIV (voz de Stephen Fu)

Gouto-Douji (voz de Ray Chase)

Tae Asakura (voz de Dawn M. Bennett)

Kaya Daijouji (voz de Kayli Mills)

Rasputin (voz de Chris Okawa)

Munakata (voz de Joe Zieja)

Fecha de lanzamiento de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

El regreso del «Devil Summoner» no está lejos. Ya que, El lanzamiento de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army será el jueves 19 de junio para Nintendo Switch, PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series y PC vía Steam.

¿Cuál es el contenido de la versión digital «deluxe» del juego?

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army tiene un valor, en Steam, de $199.990 COP y su versión digital «deluxe» cuesta $245.900.

Una copia del juego.

Contenido descargable «Entrenamientos de la aldea Kuzunoha», el cual de acceso a pruebas con recompensas de experiencia, dinero del juego y aumento de estadísticas. «Demonios de la Grieta de Aril», que permite tener batallas con recompensas de libros especiales. «Paquete de demonios invitados», el cual da acceso a algunos demonios populares de Shin Megami Tensei. «Skill Book Pack» (Libros prohibidos que otorgan habilidades especiales) «Survival Pack» (Concede objetos que ayudan en la batalla)



Fuente: Atlus