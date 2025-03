Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army ya tiene fecha de lanzamiento

El pasado 12 de septiembre conocimos, gracias a una filtración, que Atlus se encuentra trabajando en remasterizaciones de los dos juegos protagonizados por Raidou Kuzunoha XIV. Ahora, durante el Nintendo Direct de marzo de 2025, Atlus ha revelado que Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army tendrá una remasterización llamada Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army.

¿Cuándo sale Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army?

El regreso del «Devil Summoner» no está lejos. Ya que, El lanzamiento de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army será el jueves 19 de junio para Nintendo Switch, PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series y PC vía Steam.

¿Cuál es el contenido de la version digital «deluxe» del juego?

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army tiene un valor, en Steam, de $199.990 COP y su versión digital «deluxe» cuesta $245.900.

Una copia del juego.

Contenido descargable «Entrenamientos de la aldea Kuzunoha», el cual de acceso a pruebas con recompensas de experiencia, dinero del juego y aumento de estadísticas. «Demonios de la Grieta de Aril», que permite tener batallas con recompensas de libros especiales. «Paquete de demonios invitados», el cual da acceso a algunos demonios populares de Shin Megami Tensei. «Skill Book Pack» (Libros prohibidos que otorgan habilidades especiales) «Survival Pack» (Concede objetos que ayudan en la batalla)



¿Cuáles son los requerimientos técnicos mínimos y recomendamos para correr en PC (Steam) Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army?

Aquellos que precompren el juego podrán acceder a estos lentes para Raidou Kuzunoha XIV.

Mínimos Recomendados Sistema Operativo Windows 10 x64 Windows 10 x64 Procesador Intel Core i5-2550K o AMD FX-4350 Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 3 2300X RAM 6 GB 8 GB GPU NVIDIA GeForce GTS 450 1 GB o AMD Radeon R7 250 1 GB NVIDIA GeForce GTX 760 4 GB, AMD Radeon RX 560 4 GB o Intel Arc A310 4 GB Almacenamiento 20 GB 20 GB DirectX v11 v11 Desempeño Bajo con resolución a 720 p corre a 60 FPS Alto con resolución a 1080 p corre a 60 FPS

¿Cuál es la historia de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army?

El primer juego de la saga relata el caso de Kaya Daidouji, una joven que acude a la agencia de detectives Narumi con una extraña petición: ser asesinada. Sin embargo, antes de que Raidou y Narumi puedan indagar, la joven es secuestrada por unos misteriosos soldados en rojo.

Atlus describe el juego de la siguiente manera:

“Vuelve el clásico RPG de acción sobrenatural, ahora renovado con mejoras visuales, de audio y de combate para las consolas modernas, pero manteniéndose fiel al estilo del juego original. Una interfaz de usuario totalmente nueva, actuaciones de voz completas, entornos 3D ampliados y mucho más invitan tanto a los veteranos como a los recién llegados a una experiencia de juego nostálgica y emocionante”.

Fuente: Atlus