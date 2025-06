Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army – Reseña (PC)

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

El pasado 2 de marzo, Shin Megami Tensei: Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army cumplió 19 años desde su lanzamiento original para PlayStation 2 en Japón. Este juego se desarrolla en el universo de Devil Summoner una serie de juegos derivados —como Persona— de la franquicia Shin Megami Tensei. Así que es muy probable que los fanáticos actuales de los RPG de Atlus no estén muy familiarizados con el protagonista, a menos claro, que hayan jugado Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster (reseña), título donde Raidou Kuzunoha XIV hace una aparición especial. Así que en nuestra reseña de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, les contaremos si la visión de la era Taisho de Atlus en el universo de Devil Summoner logra cautivar al público actual.

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army es un remaster o un remake

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army cuenta con voces en japonés, inglés y con localización al castellano.

Si bien el diseño de personajes de Kazuma Kaneko es algo que los fanáticos de Shin Megami Tensei agradecen ver una vez más, hay que resaltar que en su época —Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army par PS2— fue un juego que se destacó por tener una gran calidad a nivel de gráficos y escenas cinematográficas en CGI. Sin embargo, el paso del tiempo es inclemente y si Atlus hubiera simplemente hecho un retoque sencillo, el juego se sentiría desfasado en este aspecto. Afortunadamente, aunque su título sugiera que es una remasterización, tenemos que resaltar que Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army se siente —y se ve— más como un remake.

Si bien los escenarios siguen siendo estaticos, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army cuenta con una innegable mejora gráfica.

Otra de las razones que hacen que pensemos que Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army es un remake es por la cantidad de cambios y mejoras de calidad de vida, las cuales aunque no distorsionan el corazón de la jugabilidad, sí logran hacer que su propuesta jugable no se sienta anticuada; a pesar de ser un título de hace 19 años. Es así que —sobre esto— lo primero que queremos resaltar es que desde el inicio, aquellos que jugaron el título de PS2, encontrarán cambios en la historia. Este, a pesar de seguir siendo uno de los aspectos más flojos del juego, ha cambiado para hacer más congruente la aventura de Raidou Kuzunoha XIV.

El combate de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army simplemente no envejece

Para ayudarnos a resolver las inestigaciones, los demonios pueden usar habilidades de investigación para descubrir objetos ocultos, revelar secretos, acceder a áreas restringidas o leer la mente de los NPC.

Antes de centrarnos en los cambios implementados al combate, queremos resaltar que en Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army los enfrentamientos con los enemigos no son aleatorios. En su lugar, los jugadores deciden a qué demonios atacar al verlos deambular en los escenarios o estos también nos pueden atacar. Esto ayuda a que el ritmo sea más dinámico y evita que algunos jugadores no se desesperen en zonas de mayor nivel. Ahora, durante las peleas, se pueden usar ataques básicos, habilidades de combate, disparar el arma o rodar para esquivar ataques, todo esto en tiempo real. Adicionalmente, si llegamos a explotar la debilidad de un enemigo este quedará aturdido durante un instante. Otro cambio notable en Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army es la capacidad de tener dos demonios en el campo y la capacidad de hacer ataques con saltos.

En Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army la cámara ahora es totalmente controlable.

¿Cuáles son las mejoras de calidad de vida en Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army?

El mapa ahora incluye marcadores de objetivo y muestra dónde encontrar objetos ocultos con las habilidades de los demonios.

Las mejoras de calidad de vida en Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army son notables. Una de las adiciones más convenientes para los jugadores es la función de guardado rápido. Adicionalmente, el sistema de MAG ha sido modificado, y ahora actúa como la reserva de PM compartida de los demonios, con enemigos aturdidos devolviendo el doble de MAG. Gracias a esto se ha mejorado la gestión de recursos. Además, se ha implementado el viaje rápido, lo cual ahorra tiempo y mejora el ritmo de los últimos capítulos del juego.

Nakisawame ofrece curación gratuita en Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army y todos los demonios aliados en el grupo ganan experiencia.

La negociación con los demonios es más sencilla, ya que, ahora se garantiza el éxito si se cumplen los requisitos de MAG y nivel. La fusión de demonios en Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army también cuenta con mejoras de calidad de vida. Porque, los jugadores ahora pueden seleccionar las habilidades a heredar, una característica claramente inspirada en los títulos modernos de la franquicia Shin Megami Tensei y por consiguiente los juegos de Persona. Las ranuras de habilidad para el combate se han ampliado a ocho, y es posible transferir habilidades pasivas de los demonios aliados. Otra mejora de calidad de vida en el juego es que se han incluido cinco niveles de dificultad que se pueden cambiar en cualquier momento.

Los menús también han recibido un “retoque”

El sistema de fusión de demonios incluye más de 50 demonios adicionales en esta versión.

Finalmente, al juego se le han agregado funciones como continuar, la posibilidad de teletransportarse a lugares clave como el Goumaden y Konnou-ya desde los puntos de guardado y se han introducción objetos de entrenamiento. Estos, como en los demás RPG de Atlus, otorgan experiencia y habilidades específicas a los demonios.

Una historia que vale la pena experimentar

Si bien la historia de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army puede sentirse alejada de la profundidad de las complejas tramas de Shin Megami Tensei o sus personajes no tienen el carisma y el desarrollo de los de Persona. Sus extraños giros y ritmo —caóticos, pero memorables— hacen que valgan la pena darle una oportunidad a la aventura de Raidou Kuzunoha XIV. Sin embargo, más allá del aprecio y amor por ver de regreso con tan gran calidad el título original, debemos resaltar que Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army está lejos de ser perfecto. Ya que, el ritmo de la historia se interrumpe constantemente por la necesidad de cumplir con nuestras misiones de recadero, las cuales no son pocas.

8.2

