Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army tendrá más de 120 demonios

La última semana de marzo conocimos la fecha de lanzamiento de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army. Ahora, Atlus ha revelado nueva información sobre el regreso del detective más querido de la franquicia Megami Tensei que seguramente le interesa a aquellos que en su momento jugaron el lanzamiento original. Ya que, se ha conocido parte del nuevo contenido que tendrá Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army cuando salga al mercado.

Más de 120 demonios entre los que se encuentran viejos de la saga y nuevas adiciones llegan con el lanzamiento de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

Atlus ha revelado nuevos detalles de Raidou Remastered: The Mystery of The Soulless Army, confirmando la inclusión de más de 120 demonios provenientes de títulos nuevos y clásicos de la serie Shin Megami Tensei. Es así que en la remasterización de la primera aventura de Raidou podremos interactuar con algunos de los demonios de SMT V Vengeance y Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs King Abaddon. En esta entrega, Raidou Kuzunoha tendrá la capacidad de aprender habilidades de invocador. Además, se han presentado cuatro personajes y el grupo de los Peones del Infierno.

En comparación con el Devil Summoner original, que ofrecía cerca de 80 demonios, Raidou Remastered expande significativamente este número en más de 50. Los demonios que se unan al equipo de Raidou podrán aprender habilidades pasivas y de combate mediante fusiones y al subir de nivel. Además, estos podrán adquirir nuevas habilidades a través de objetos. La lealtad del demonio también influirá en el desarrollo de sus habilidades pasivas.

¿Cuándo sale Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army?

El regreso del «Devil Summoner» no está lejos. Ya que, El lanzamiento de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army será el jueves 19 de junio para Nintendo Switch, PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series y PC vía Steam.

¿Cuál es el contenido de la versión digital «deluxe» del juego?

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army tiene un valor, en Steam, de $199.990 COP y su versión digital «deluxe» cuesta $245.900.

Una copia del juego.

Contenido descargable «Entrenamientos de la aldea Kuzunoha», el cual de acceso a pruebas con recompensas de experiencia, dinero del juego y aumento de estadísticas. «Demonios de la Grieta de Aril», que permite tener batallas con recompensas de libros especiales. «Paquete de demonios invitados», el cual da acceso a algunos demonios populares de Shin Megami Tensei. «Skill Book Pack» (Libros prohibidos que otorgan habilidades especiales) «Survival Pack» (Concede objetos que ayudan en la batalla)



Fuente: comunicado de prensa de SEGA