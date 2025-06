El pasado 19 de junio Atlus lanzó Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army. Nosotros ya lo reseñamos y además, el regreso de Raidou Kuzonoha XIV ha sido elegido para nuestra sesión de preguntas y respuestas. Es así que en esta ocasión, el equipo editorial de GamerFocus ahondará en las novedades que Atlus ha incluido en Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army. Además, conoceremos un poco de la historia detrás del protagonista del nuevo juego de Atlus que —al igual que Persona— es otro spin off de la franquicia Shin Megami Tensei.

En qué se parece a Persona o a qué franquicia pertenece el juego son dos de las preguntas tratadas por nuestro equipo editorial

Rumores sobre futuros lanzamientos de Atlus son otros de los temas que hemos tocado enesta ocasión.

Cabe resaltar, que en esta sesión de preguntas y respuestas tratamos los temas totalmente libre de spoilers. Así que, pueden estar tranquilos. Ya que, esperamos que este contenido conteste algunas de sus preguntas sin la nececidad de dañar las sorpresas que el juego tiene para el jugador.

En nuestra reseña de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army es un juego que ratifica que incluso —sin los presupuestos que tienen los remake de Persona— Atlus siempre prioriza la calidad en sus productos. La palabra remasterización se queda corta para describir lo que la desarrolladora japonesa ha hecho con el primer juego protagonizado por Raidou Kuzunoha XIV. Sin embargo, a pesar de los cambios sustanciales y mejoras de calidad de vida —que resaltan y enriquecen las ideas plasmadas en el título del 2006—, no podemos negar que hay aspectos en Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army que no han envejecido bien. Pueden leer nuestra opinión completa y otros enlaces de interés a continuación:

Contenido de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army hecho con una copia digital para Steam del juego provista por SEGA Latinoamérica.