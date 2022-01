En pocos días, jugadores de todo el mundo podrán hacer frente a la invasión de los Archaens empleando la parafernalia táctica por la que es conocido el equipo Rainbow Six. Por supuesto, el trabajo en equipo también será importante. Al fin y al cabo, ¿qué es Rainbow Six Extraction si no un multijugador cooperativo y uno de nuestros juegos más esperados de 2022?

Antes de que concluyera 2021, Ubisoft concedió a GamerFocus y otros medios la oportunidad de entrevistar al equipo detrás del juego. Particularmente conversamos con Bruno Lalonde, director técnico, y Amélie Sorel, directora de arte asociada. No solo revelaron información sobre el desarrollo, sino algunas de las cosas que encontraremos durante las misiones.

Mientras que arriba podrán ver la entrevista con el director técnico y la directora de arte asociada de Rainbow Six Extraction, abajo verán todo lo que se ha revelado sobre el juego.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Rainbow Six Extraction?

En nuestra entrevista con Bruno Lalonde y Amélie Sorel, ambos creativos nos revelaron información sobre el desarrollo de Rainbow Six Extraction y la filosofía detrás de su diseño.

La fecha de lanzamiento de Rainbow Six Extraction está programada para el 20 de enero.

¿Estará disponible en Xbox Game Pass?

Sí, estará disponible en Xbox Game Pass desde la mencionada fecha de lanzamiento.

¿Desde cuándo puede reservarse?

El próximo Rainbow Six ya puede reservarse en todas las plataformas complatibles. La edición estándar tiene un precio de $40 dólares, más o menos $161.150 pesos (Colombia). La edición deluxe puede reservarse por $50 dólares, aproximadamente $201.450 pesos (Colombia). Sin importar cuál se reserve, los que lo hagan recibirán el paquete cosmético Orbital Decay.

¿Rainbow Six Extraction tendrá guardado cruzado (cross-save)?

Sí, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction tendrá guardado cruzado (cross-save).

¿Rainbow Six Extraction tendrá juego cruzado (crossplay)?

Cabe recordar que Rainbow Six Extraction podrá jugarse con usuarios de plataformas diferentes.

Sí, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction tendrá juego cruzado (crossplay).

¿Qué es el Buddy Pass de Rainbow Six Extraction?

Cada copia de Rainbow Six Extraction vendrá con un par de tokens del Buddy Pass. Estos permitirán que los jugadores unan fuerzas con dos amigos que no tengan el título durante un total de 14 días. Cualquier progreso que hagan estos usuarios se transferirá si compran el juego. Para obtener más detalles sobre el Buddy Pass, recomendamos seguir este enlace.

¿Qué beneficios tendrán los jugadores de Rainbow Six Siege?

Quienes posean Rainbow Six Siege y compren Extraction recibirán el paquete United Front. Este contiene 4 conjuntos de engranajes exclusivos divididos entre ambos juegos. También desbloqueará inmediatamente a los 18 operadores de Extraction para su uso en Siege.

Rainbow Six Extraction llegará a PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, PC, Google Stadia y Amazon Luna. Para saber más sobre esta entrega, recomendamos leer nuestro esencial.