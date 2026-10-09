Rainbow Six Mobile dejará de funcionar poco más de un año después de su lanzamiento global

Viendo la enorme popularidad que ha tenido Rainbow Six Siege durante más de una década, Ubisoft seguramente consideró que una versión móvil de este título iba a ser un éxito seguro. Parece que se equivocó porque solo un año y tres meses después de su lanzamiento global, anunciaron que Rainbow Six Mobile va a dejar de funcionar.

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Aquí en Colombia pudimos disfutarlo un poco más de tiempo que en la mayoría del mundo. Fuimos parte de su ‘soft launch’ en 2023 y lo vimos mejorar y evolucionar poco a poco. Da algo de tristeza despedirse del juego después de todo.

A continuación pueden leer nuestra traducción del comunicado oficial de Ubisoft sobre el apagado de los servidores de este juego, lo cual ocurrirá el 15 de enero de 2027.

Hola Operadores No hay forma sencilla de decir esto: hemos tomado la difícil decisión de acabar con la disponiblidad de Rainbow Six Mobile. El juego permanecerá disponible hasta el 15 de enero de 2027. La siguiente temporada se estrenará la próxima semana tal como estaba planeado. Desde su ‘soft launch’ en 2023, ustedes nos han ayudado a darle forma a este juego y a construir una vibrante comunidad de jugadores alrededor del mundo durante 15 temporadas. Llevar la experiencia Rainbow Six a dispositivos móviles ha sido un viaje emocionante y estamos orgullosos de la pasión, creatividad y dedicación que nuestro equipo puso en el juego. Una de las mejores partes de esta aventura ha sido experimentarla junto a ustedes. Amamos ver sus memes, videos, estrategias, torneos, jugadas imposibles y todos esos momentos que fueron posibles porque ustedes estaban aquí. Aunque estamos orgullosos de lo que este equipo y esta comunidad construyeron juntos, nuestro equipo tendrá que seguir adelante a otros proyectos estratégicos a largo plazo. En las proximas semanas tendremos más información para que sepan exactamente que esperar y puedan prepararse para la transición. Gracias por ser parte de Rainbow Six Mobile y por todo lo que trajeron a esta comunidad. Estamos agradecidos hacia todos los que jugaron nuestro juego.

Este título sigue el mismo triste destino de tantos otros «juegos como servicios» que se lanzan creyendo que van a competir al mismo nivel de Fortnite o Genshin Impact, pero encuentran un mercado últra competido que ya está prácticamente copado. Lo triste es que con su desaparición se está creando una crisis de preservación, pues ya son varios centenares de juegos que simplemente no se pueden experimentar más tras el apagado de sus servidores.

Rainbow Six Siege es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Ubisoft Connect.