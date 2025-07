Rainbow Six Mobile por fin tiene fecha de lanzamiento para toda Latinoamérica

Han pasado más de tres años desde que lo anunciaron y aunque es verdad que en Colombia y otros países cercanos tenemos acceso a él desde hace bastante tiempo, es bueno saber que por fin tendrá un lanzamiento para toda Latinoamérica y que el juego está «completo» (al nivel en que se puede considerar «completo» un juego como servicio). Ubisoft ya reveló la fecha en que Rainbow Six Mobile estará disponible para todos los jugadores de nuestra región.

Por si no lo saben, esta es una versión muy «ligera» y gratuita de Rainbow Six Siege para teléfonos y otros dispositivos móviles iOS y Android, pero no puede ser considerado su equivalente. Los jugadores se enfrentan en partidas de 5 contra 5 en un modo de Ataque vs. Defensa en el que los atacantes usarán drones de reconocimiento para obtener información y operar estratégicamente mientras los defensores deberán bloquear todos los puntos de entrada y utilizar cámaras espía o trampas para proteger sus posiciones.

Las características que tendrá Rainbow Six Mobile en su lanzamiento para Latinoamérica son:

Modos de juego Bomba, Bomb Rush, Deathmatch por equipos

Más de 20 operadores controlables

Mapas conocidos de Siege como Bank, Border, Clubhouse, Oregon y el nuevo mapa exclusivo para móviles Summit.

Partidas privadas, partidas clasificatorias y modo Partida Rápida

Además, cada temporada que llegue agregará nuevo contenido.

La fecha de lanzamiento de Rainbow Six Siege en toda América Latina será el martes 15 de julio de 2025. Otros países tendrán acceso al juego próximamente, pero ya esta disponible en Colombia, México, Chile, Colombia, Argentina, Polonia, Francia y Canadá.