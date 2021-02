No cabe duda de que Rainbow Six Siege es uno de los más grandes éxitos de Ubisoft en los últimos años. Este título competitivo no tuvo un gran lanzamiento. Pero su popularidad fue creciendo hasta desarrollar una enorme comunidad de jugadores y una atractiva escena de esports. No es extraño que en 2019 anunciaran el ‘spin-off’ Rainbow Six Quarantine.

Este título, desarrollado por un nuevo equipo en Ubisoft Montreal, será un multijugador cooperativo en el que los conocidos personajes de Siege se enfrentarán a personas mutadas por un parásito alienígena. Cuando fue anunciado, sus creadores obviamente no esperaban que la palabra ‘quarantine’ (cuarentena) fuera a resultar tan prevalente durante los dos años siguientes debido a la pandemia de COVID-19.

Durante un reciente reporte financiero de Ubisoft, le preguntaron a la compañía si había alguna preocupación por lanzar un juego con ese nombre en un mundo todavía afectado por la pandemia. Esta fue la respuesta del CEO Yves Guillemot:

“Respecto a Rainbow Six Quarantine, estamos creando un producto cuyo nombre actual estamos reevaluando. Vamos a ver qué resulta en el futuro respecto a ese título”.

Honestamente, no creemos que Rainbow Six Quarantine sobreviva con ese nombre. Inicialmente se esperaba tener este juego en el mercado en 2020, pero fue aplazado para el periodo entre abril y septiembre de 2021. Probablemente tengamos más información al respecto pronto.

Via: Video Games Chronicle

Fuente: reporte financiero de Ubisoft