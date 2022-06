Operación Vector Glare, la temporada 2 del año 7 de Rainbow Six Siege (Y7S2), ya está disponible y puso a nuestra disposición al nuevo operador belga Sens, tendrá un nuevo mapa de Team Deathmatch, la Fase 1 del nuevo Sistema de Reputación y más mejoras en el juego.

Vamos a conocer más al respecto.

¿Cuál es la fecha de inicio de la temporada 2 ‘Operación Vector Glare’ del Año 7 de Rainbow Six Siege (Y7S2)?

La temporada 2 comienza el martes 14 de junio de 2022.

Conozcan a Sens, el nuevo operador

Sens es un atacante de baja velocidad y alta salud. Lleva una POF-9 o un 417 como arma principal y un SDP 9MM o un GONNE-6 como arma secundaria.

El gadget de Sens es el Sistema de proyección ROUE. Cuando Sens lo lanza, rueda y va dejando a su paso pequeños proyectores que crean una pantalla de luz. Aunque los objetos físicos pueden atravesar esta pantalla, es muy flexible, pues obstaculiza múltiples líneas de visión al mismo tiempo.

Su nombre real es Néon Ngoma Mutombo. Pueden conocer más sobre él siguiendo este enlace y viendo el siguiente cortometraje animado en español:

Otras novedades de ‘Operación Vector Glare’

Además del nuevo Operador Sens, Rainbow Six Siege recibirá las siguientes novedades durante la temporada 2 del año 7:

Close Quarter, un nuevo mapa exclusivo para el modo Team Deathmatch.

Fase 1 del Sistema de Reputación, con sanciones de reverse friendly fire, actualizaciones del sistema de cancelación de partidos y Modo de Privacidad.

Dos herramientas de incorporación: Shooting Range, un espacio para practicar, entrenar y experimentar; y Operator Guides, que informan a los jugadores sobre cada Operador y ofrecen estrategias.

Una tercera ranura para armas secundarias para ciertos operadores.

Una opción para ajustar la intensidad de la sacudida de la pantalla.

No más cuarentena de operador para esports.

Programa de Reactivación Squad Up

Los jugadores de Rainbow Six Siege podrán invitar hasta cuatro ex compañeros de equipo que no hayan jugado durante el Año 7. Después de jugar cinco partidas juntos, en cualquier modo de juego PVP, ambos jugadores ganarán grandes recompensas.

Por cada uno de sus cuatro amigos que completen el programa podran ganar nuevos Operadores de Año 6, una nueva máscara de arma exótica u otras recompensas de reserva, incluidos puntos de Pase de Batalla si ya poseen esos Operadores. Cada jugador invitado que regrese, después de jugar cinco partidas, desbloqueará un Operador de Año 4 o Año 5 u otras recompensas de reserva.

Pase de batalla de la temporada 2 del año 7 de Rainbow Six Siege

Como era de esperarse, tenemos un nuevo pase de batalla llamado ‘Operación Vector Glare’ con ‘skins’ exclusivas, acceso anticipado al nuevo Operador Sens y mucho más.

Pueden dar una mirada a algunas de las más de 100 recompensas en el siguiente tráiler:

si lo que quieren es conocer más sobre la versión móvil, sigan este enlace.

Fuente: Ubisoft Latinoamérica