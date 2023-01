Rainbow Six Siege: Blackbeard y Thorn tienen ‘skins’ de la WWE

Hemos visto a luchadores pasarse por Fortnite, Fall Guys, Brawlhalla y hasta por The King of Fighters, así que no nos extraña verlos en un juego de Tom Clancy. Ubisoft reveló oficialmente los paquete con atuendos y elementos cosméticos de la WWE para Rainbow Six Siege que nos permitirán convertir a Blackbeard y Thorn en el Undertaker y en Becky Lynch con nuevos uniformes.

Pueden ver cómo lucen estos nuevos atuendos en el siguiente video.

Vamos a ver qué incluye cada uno de los paquetes, que ya se encuentran disponibles en el juego.

Paquete del hombre muerto para Blackbeard Uniforme del Undertaker Casco especial Retrato de operador Colgante del campeonato del Undertaker Fondo ‘pelea a la luz de la luna’ Apariencia de arma ‘Lápida’ para la MK17

Paquete de Becky Lynch para Thorn Uniforme de Becky Lynch Casco especial Retrato de operador Colgande del campeonato de la WWE Fondo ‘I am the Man’ Apariencia de arma ‘Desármala’ para la UZK50GI



Cada uno de los paquetes de la WWE en Rainbow Six Siege nos costará 2160 Monedas R6, pero podemos comprar un paquete especial que incluye todos los cosméticos y uniformes del Undertaker y Becky Lynch por 4080 Monedas R6.

Fuente: canal oficial de Ubisoft Latinoamérica en YouTube