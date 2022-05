El popular juego estratégico de disparos de Ubisoft pronto tendrá un nuevo e inesperado ‘crossover’. Kazuma Kiryu, Goro Majima y Kaoru Sayama llegarán a Rainbow Six Siege en forma de trajes como parte de una colaboración con la saga Yakuza.

Esta colaboración mantendrá el «sabor japonés» que la temporada ‘Demon Veil’ ha demostrado con personajes como Azami y el evento Rengoku.

Rainbow Six Siege recibirá tres paquetes como parte de esta colaboración con Yakuza: el paquete con el traje de Kazuma Kiryu para Echo, el de Kaoru Sayama para Hibana y otro de Goro Majima, también para Echo. Los dos primeros llegarán al juego el martes 24 de abril de 2022. El de Majima llegará más adelante, en una fecha aún no revelada.

Todavía no sabemos cuál será el precio ni detalles del contenido de cada paquete, aunque en el tráiler vemos algunas apariencias para armas. Es de esperar que cada uno cueste alrededor de 2160 créditos R6, pues ese ha sido el precio de que han tenido los paquetes de pasadas colaboraciones.

Si están molestos porque van a hacer que Kiryu tome un arma de fuego en Rainbow Six Siege, no se preocupen. Recuerden que las partidas supuestamente representan un entrenamiento de las fuerzas especiales y no combates reales.

Fuente: canal oficial de Ubisoft Norteamérica en YouTube