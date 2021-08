Como pueden ver, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ha comenzado agosto a lo grande. A través de un tráiler, Ubisoft ha anunciado el próximo evento del título JcJ (Jugador contra Jugador). Este se titula Containment y está inspirado en Rainbow Six Extraction. No solo eso, ya que la compañía francesa ha revelado todo lo que los jugadores de Rainbow Six Siege podrán hacer.

A continuación, listamos todo lo que deben saber sobre este evento de tiempo limitado.

¿Cuándo comienza y termina Containment, el próximo evento de Rainbow Six Siege?

Entre el 3 y 24 de agosto, los jugadores de Rainbow Six Siege podrán participar en el evento Containment. A continuación encontrarán lo que pueden hacer y obtener durante este plazo.

¿De que trata Containment, el próximo evento de Rainbow Six Siege?

Inspirado en Rainbow Six Extraction, la próxima entrega de la franquicia Tom Clancy, el evento Containment trae anticipadamente a el parásito Quimera a la Tierra. Después de que el organismo alienígena se tomara el Consulado Francés de Costa de Marfil, las autoridades establecieron un perímetro alrededor del lugar para contener la amenaza. La misión de los agentes de REACT será eliminar el brote. Como podrán deducir, el fracaso no es una opción.

Este evento será el contexto detrás del modo de tiempo limitado Destrucción de Nidos.

¿En qué consiste el modo Destrucción de Nidos?

En esta modalidad, atacantes y defensores combaten por los nidos del parásito. Los atacantes deben destruirlos; los proteanos, protegerlos. Sin embargo, hay varias diferencias clave.

Por un lado, el nido de élite permanece en un estado invulnerable hasta que los atacantes eliminen los dos nidos secundarios. Por otro lado, los defensores solo tienen ataques cuerpo a cuerpo. Sin embargo, esto no es una desventaja. Los proteanos son más fuertes y rápidos que sus oponentes. Como si no fuera suficiente, pueden embestirlos y trepar a trampillas.

A continuación, encontrarán la lista de agentes disponibles en cada bando:

REACT: IQ, Ace, Blackbeard, Amaru, Zero y más

IQ, Ace, Blackbeard, Amaru, Zero y más Proteanos: Aruni, Jäger, Kaid, Mira y Warden

¿Qué incluye la colección Containment?

La colección Containment incluye 33 objetos, tales como la apariencia de arma Crecimiento consciente y el amuleto Antídoto contra parásitos. Una vez por día, los jugadores de Rainbow Six Siege recibirán una bolsa gratis con cualquiera de estos elementos iniciando sesión.

Además de los objetos gratuitos, los jugadores pueden comprar 10 paquetes de agente. Estos contienen uniformes, accesorios y apariencias de armas. Podrán adquirirse por 1680 créditos R6 o a través de bolsas Alpha, que tienen un costo de 300 créditos R6 o 12 500 puntos de fama.

Promociones de Rainbow Six Siege

Entre el 13 y 15 de agosto, habrá varias promociones de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Durante ese plazo, los interesados podrán conseguir el título hasta con un 70% de descuento.

Rainbow Six Siege está disponible para PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Fuente: página oficial de Ubisoft